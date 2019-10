Niente gita al Louvre per l‘Uomo Vitruviano di Leonardo. Il Tar Veneto ha infatti sospeso il prestito al museo francese dell’opera accogliendo il ricorso presentato d’urgenza da Italia Nostra.

L’Uomo Vitruviano di Leonardo non andrà al Louvre, per ora

Il Tar Veneto ha accolto il ricorso presentato da Italia Nostra. Un ricorso a tempo record, per tentare di bloccare il viaggio dell’Uomo Vitruviano verso il Louvre per l’apertura della mostra prevista nel museo parigino dal 24 ottobre. Il tar ha anticipato la discussione della questione al 16 ottobre. Fino ad allora, il prestito è da considerarsi “sospeso“. Non solo: all’interno dello stesso provvedimento il Tar ha anche sospeso, oltre al prestito, il documento siglato con il Louvre dal Ministero dei Beni Culturali per lo scambio di alcune opere di Raffaello e Leonardo.

Su questo tema si era espresso nelle prime ore della giornata di martedì 8 ottobre l’attuale ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, evidenziando che sulla decisione di prestare o meno alcune opere facendole uscire dal territorio nazionale viene presa in considerazione soprattutto «la valutazione scientifica che dice se un’opera è trasportabile o non è trasportabile». E su questo si è basata la scelta «per l’Uomo Vitruviano, su cui c’è stato un parere positivo, mentre altre opere su cui ci sono stati pareri negativi e non sono andate».

(Credits immagine di copertina: ANSA/UFFICIO STAMPA)