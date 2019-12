La vigilia di Natale dal 1997 è sinonimo di Una Poltrona per Due per il pubblico italiano, dato che il classico intramontabile che va in onda stasera in tv su Italia 1 (leggi la nostra guida per i film delle feste in televisione) occupa proprio la prima serata del 24 o del 25 da ben 22 anni. La commedia diretta da John Landis (Animal House, The Blues brothers) con Dan Aykroyd ed Eddie Murphy è il più classico degli appuntamenti natalizi per il pubblico cinefilo, ma sono in tanti a scegliere di guardare Italia 1 perché curiosi dalla sua presenza ormai certa quanto la messa di Natale su Rai 1.

Una Poltrona per Due curiosità 1 – L’inizio della tradizione

Negli ultimi 22 anni, la pellicola di culto con Eddie Murphy e Dan Aykroyd è stato il film della vigilia per 13 volte, ma la tradizione non era iniziata così: in 7 occasioni si è guadagnato la sera del 25 dicembre, come accadde infatti nella prima occasione, ma anche serate vicine come il 23 e il 26.

E pensare che non è neanche un film natalizio, dato che è uscito nelle sale americane l’8 giugno del 1983. Ora però è diventato il film di Natale per eccellenza facendo le fortune di Italia 1, che non pensiamo abbia intenzione di mollarne i diritti per la messa in onda.

Una poltrona per due, curiosità 2 – Il titolo originale del film

Una poltrona per Due? Si, ma solo in Italia. In America il film si sarebbe dovuto chiamare “Black and White”, ma alla fine John Landis opto per Trading Places in onore della borsa di Wall Street dove avvengono le contrattazioni. Il titolo italiano del film ha disgusto il regista, come ha svelato lo stesso John Landis in occasione del trentennale dell’uscita di Una poltrona per due. Curiosamente, nel 1991 proprio Landis dirigerà il video di Michael Jackson Black and White, che era proprio il titolo originale di questo cult natalizio.

Una poltrona per due curiosità 3 – La trama ispirata a un romanzo

Una Poltrona per Due è la rivisitazione cinematografica in chiave anni ‘80 del romanzo “Il principe e il povero” di Mark Twain. Se analizziamo la trama infatti il protagonista Louis Winthorpe III (Dan Ackroyd) è un ricco agente di cambio, esponente della Filadelfia “bene, ma la sua vita tranquilla con l’impiego nella società Duke & Duke viene improvvisamente sconvolto. Billie Ray Valentine (Eddie Murphy) è un imbroglione straccione, che mendica elemosina per strada simulando presunte menomazioni fisiche e incrocia casualmente la sua vita con quella del broker quando quest’ultimo viene arrestato a causa di un equivoco: intervengono infatti i poliziotti credendo che sia rimasto vittima di un’aggressione.

Al litigio assistono i capi del broker che elaborano un piano divertente e crudele: pongono Billie Ray in una posizione privilegiata, offrendogli un incarico di rilievo nella loro società, e allo stesso tempo fanno in modo che Louis, con la complicità di un influente e corrotto funzionario del governo, Clarence Beeks, e di un pur riluttante Coleman, perda tutto ciò che ha ottenuto nella vita. Valentine, a suo agio nel nuovo ruolo, scopre di avere un innato talento per la finanza, mentre un malcapitato Winthorpe, convinto di essere stato incastrato da colui che ha preso il suo posto, cerca riscatto agli occhi dei fratelli Duke nonché vendetta nei confronti di Billie Ray. Qui inizia la vera storia che porterà ad un finale divertentissimo e tutto da vivere.

Una poltrona per due curiosità 4 – I cameo e il film misterioso

In Una Poltrona per Due sono tanti gli amici di John Landis che hanno voluto amichevolmente partecipare con dei piccoli cameo: Jim Belushi interpreta un uomo travestito da gorilla durante la festa di Capodanno sul treno da Filadelfia a Chicago, mentre Kelly Curtis è Muffy, una delle ragazze che prima adora Winthorpe e poi lo ripudia un attimo dopo che il broker cade in disgrazia.

Un’altra curiosità è più un qualcosa di caratteristico per le opere di John Landis: “See You next Wwednesday” è un film fittizio presente in ogni pellicola del reista americano. Landis prese spunto per il titolo dalla pellicola diretta da Stanley Kubrick 2001: Odissea nello spazio, dato che nel film del 1968 queste sono le ultime parole del padre di Frank Poole durante la videochiamata effattuata ai parenti.

Il poster di See You Next Wedenesday appare anche in questo film, lo si può ritrovare nell’appartamento di Ophelia’s (Jamie Lee Curtis). Sul poster, come potrete notare si evince che l’opera è diretta da William Wyler e vede protagonisti Laurence Olivier, Merle Oberon e David Niven (regista e attori furono interpreti nel 1939 del film Cime Tempestose). Il poster presenta anche una citazione L’un des 10 meilleurs Films du Monde (“Uno dei migliori 10 film del mondo”).

Una poltrona per due curiosità 5 – Apertura e chiusura con Mozart

Anche la colonna sonora di Una poltrona per due presenta diverse finezze una di queste la si può ritrovare nei titoli di testa e di coda: i primi, che aprono la scena iniziale in cui si vede il risveglio del ricco Louis Winthorpe III servito dal mitico maggiordomo Coleman (Denholm Elliot), è accompagnata dall’ouverture de Le Nozze di Figaro di Mozart. Ma non solo, anche i titoli di coda scorrono con un altro brano tratto dalla medesima opera del compositore austriaco. La scelta de Le Nozze di Figaro non è stata forse casuale: in essa eventi travolgenti e passionali sconvolgono le vite di servi e padroni, in una mescolanza tragicomica in cui nobiltà e miseria d’animo non coincidono quasi mai con la classe sociale di appartenenza. Proprio come in Una poltrona per due.