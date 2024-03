L’altra faccia della medaglia: Ultimora Politics interrompe le pubblicazioni social

Non è una testata giornalistica, ma nel corso degli ultimi tre anni è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nell’ecosistema dell’informazione sui social network. Ora, però, il progetto Ultimora – Politics è arrivato a un punto di stallo: nella giornata di ieri, giovedì 28 marzo, è stato comunicato lo stop alle pubblicazioni su X, Instagram, Facebook e sulle altre piattaforme su cui è presente la pagina. Una decisione figlia di accuse, con tanto di mandato ai legali, mosse da Italia Viva per alcuni post sugli accordi elettorali in vista delle Europee 2024.

Una pausa di riflessione per capire se e come proseguire nel progetto social che nel corso degli ultimi anni è diventato un vero e proprio strumento utilizzato dagli utenti per carpire notizie (spesso in formato breaking news) dentro e intorno al mondo della politica italiana. Attenzione: molte delle notizie erano delle ribattute da altre agenzie di stampa, come confermato anche nel caso che ha portato alle polemiche con Italia Viva.

Ultimora Politics ha interrotto le pubblicazioni sui social

Sta di fatto che oggi, proprio nel mare magnum dei grandi cambiamenti all’interno degli equilibri nel panorama dell’editoria italiana, la sospensione delle pubblicazioni social di Ultimora Politics si aggiunge a una lunga serie di eventi. Potreste dire: ma se non sono una testata giornalistica (ovvero regolarmente registrata), perché state equiparando questa storia alle altre? L’obiezione è legittima, ma nel 2024 non si può non tener conto di come l’informazione via social abbia mangiato buona parte – a livello di attenzione mediatica – rispetto a quella in forma tradizionale. Dunque, eccoci al comunicato.

Lettera aperta ai lettori. Pausa necessaria per riflettere sul futuro del progetto. Carissimi Lettori, Desideriamo rivolgerci a voi per comunicarvi la difficile decisione di sospendere l’attività di… pic.twitter.com/hFCZB0RcE9 — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) March 28, 2024

Immediatamente dopo la notizia pubblicata sui canali social, Giornalettismo ha contattato la redazione di Ultimora Politics. Ovviamente, vista la situazione e le accuse mosse da un partito politico negli ultimi giorni (con minaccia di azioni legali), la richiesta di intervista è stata respinta, ma con la promessa di rimandare il tutto a un periodo di maggiore chiarezza e tranquillità.