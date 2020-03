Il mondo dell’arte oggi è povero, Ulay è morto all’età di 76 anni dopo una vita dedicata alla performing arte segnata indelebilmente dalla collaborazione artistica con Marina Abramovic. I due nel 1976 diedero vita a uno dei sodalizi artistici più controversi e ricchi di sempre con ben 12 anni di amore e performance congiunte che si conclusero con la storica passeggiata a piedi per 90 giorni sulla muraglia cinese. Alla fine avrebbero dovuto incontrarsi a metà strada partendo dai poli opposti annunciando il loro matrimonio, invece decisero alla fine di chiudere la loro storia.

I due si sono reincontrati nel 2010 quando Ulay si presentò a sorpresa MoMa di New York durante la performance “The Artist is present” dell’ex compagna. I visitatori venivano fatti accomodare davanti all’artista e la fissavano negli occhi, esattamente come ha fatt Ulay. Gli occhi di lei pieni di lacrime, alla fine i due si sono presi la mano tra gli applausi.

Oggi è arrivato il ricordo di Marina Abramocvic:

“È con grande tristezza che ho saputo della morte del mio amico ed ex partner Ulay. Era un artista e un essere umano eccezionale, ci mancherà profondamente. In questo giorno, è di conforto sapere che la sua arte e la sua eredità continueranno a vivere per sempre”

Ulay è morto dopo una lunga malattia visto che dal 2011 combatteva con un cancro che ha raccontato nel 2013 in un documentario dal titolo ‘Project Cancer’ in cui ha affrontato la malattia con grande coraggio. Nel 2009 si era trasferito a Lubiana, dove Ulay è morto quest’oggi.