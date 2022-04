L’Ue aiuta i rifugiati ucraini a rimanere connessi

L’Ue ha facilitato il coordinamento tra gli operatori europei e ucraini, che stabilizzeranno i loro sforzi per fornire roaming a prezzi accessibili o gratuiti e chiamate internazionali tra l’UE e l’Ucraina. È quanto è riportato sul sito digital-strategy.ec.europa.eu.

Con il sostegno della Commissione e del Parlamento europeo, l’Ue e gli operatori ucraini hanno firmato una dichiarazione congiunta per garantire che possano sostenere le loro misure volontarie e applicarle il più ampiamente possibile in tutta Europa. La dichiarazione congiunta stabilisce un quadro stabile per aiutare le persone in fuga dalla guerra in Ucraina a rimanere in contatto con la famiglia e gli amici a casa e ad avere accesso alle informazioni.

“La guerra russa contro l’Ucraina ha sconvolto la vita di milioni di ucraini. Si stima che circa 4,2 milioni di rifugiati abbiano lasciato l’Ucraina verso i paesi vicini, da dove si stanno progressivamente spostando anche in altri paesi dell’Unione Europea. Di fronte a questa crisi umanitaria immediata e crescente, gli operatori dell’UE e quelli ucraini condividono la convinzione che i rifugiati ucraini dovrebbero continuare ad avere un accesso accessibile alla connettività per rimanere in contatto con familiari e amici e per accedere a Internet e a fonti di informazione affidabili. I firmatari di questa dichiarazione congiunta hanno intrapreso, sin dai primi giorni di questa crisi, molte azioni diverse per contribuire a garantire la connettività su tutta la linea. Gli operatori dell’UE hanno distribuito e continueranno a distribuire milioni di carte SIM gratuitamente per consentire agli ucraini di rimanere in contatto nell’UE. Inoltre, gli operatori dell’UE hanno offerto chiamate internazionali e SMS gratuiti o fortemente scontati verso l’Ucraina, hanno consentito il roaming in uscita gratuito per i clienti dell’UE in Ucraina, hanno fornito connettività e tariffe presso i punti centrali di raduno dei rifugiati, hanno offerto attrezzature essenziali agli operatori ucraini e ha mantenuto i nodi di connessione internazionali essenziali. Parallelamente, gli operatori ucraini continuano a mantenere in funzione la connettività all’interno dell’Ucraina, nonostante le aggressioni militari. Sin dai primi giorni di questa crisi, gli operatori ucraini hanno anche assicurato la resilienza delle loro reti all’interno del paese e hanno offerto il roaming gratuito al popolo ucraino fuggito dalla guerra”.

