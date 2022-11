Twitter potrebbe non parlare degli abusi durante i Mondiali

Il presidente dell’organismo contro la discriminazione Kick It Out ha espresso il timore che Twitter non sarà in grado di far fronte agli abusi online durante la Coppa del mondo di calcio, dopo un’ondata di perdite di posti di lavoro sulla piattaforma dei social media. È quanto si legge su un articolo online pubblicato sul sito theguardian.com.

LEGGI ANCHE –> Musk risponde a Salvini: «Non vedo l’ora di incontrarti»

Sanjay Bhandari si è detto profondamente preoccupato per le segnalazioni di tagli al team di fiducia e sicurezza su Twitter, nonché per la partenza del dirigente responsabile del dipartimento. «Sono profondamente preoccupato che la riduzione del team di fiducia e sicurezza e la partenza del leader di quel team vengano prese come un semaforo verde brillante per l’odio», ha affermato Bhandari. «Temo che i livelli di odio su scala industriale durante la Coppa del Mondo non saranno controllati da Twitter». Elon Musk, il nuovo proprietario di Twitter, questo mese ha licenziato circa il 50% dei 7.500 dipendenti di Twitter. Sulla scia dei licenziamenti, il responsabile della fiducia e della sicurezza di Twitter, Yoel Roth, ha dichiarato che il 15% della sua squadra è stato licenziato. Durante la notte, ci sono state segnalazioni di dimissioni diffuse tra i restanti 3.700 dipendenti di Twitter dopo che Musk ha fissato una scadenza per i lavoratori per impegnarsi a essere “estremamente hardcore” oppure andarsene con tre mesi di indennità di licenziamento. Bhandari ha affermato che la moderazione su Twitter è stata “opaca, incoerente e a corto di personale nel migliore dei casi”, ed era preoccupato che la piattaforma avrebbe avuto difficoltà a far fronte a un aumento del coinvolgimento degli utenti tra i tifosi di calcio dopo l’inizio della Coppa del Mondo di domenica. Prima che Roth se ne andasse, ha detto, Twitter era stato sottoposto a una campagna di trolling coordinata che ha bombardato la piattaforma con contenuti offensivi in ​​un apparente tentativo di convincere gli utenti che aveva linee guida sui contenuti rilassate. Uno studio recente ha rivelato che più di 300 tweet offensivi al giorno vengono inviati ai calciatori della Premier League e quasi sette giocatori su 10 ricevono abusi su Twitter. La ricerca dell’Alan Turing Institute, l’istituto nazionale per la scienza dei dati e l’intelligenza artificiale, ha rilevato che 60.000 tweet offensivi sono stati indirizzati ai giocatori della Premier League nella prima metà della scorsa stagione. Uno degli autori del rapporto ha affermato che la capacità di Twitter di affrontare gli abusi sui calciatori potrebbe essere influenzata dai tagli ai posti di lavoro. «Siamo consapevoli che Twitter sta lavorando con una forza lavoro ridotta», ha affermato Pica Johansson, ricercatrice del team di sicurezza online dell’istituto. «E potrebbe esserci, per questo motivo, una minore capacità per loro di rispondere rapidamente ad alcuni di questo tipo di abuso che vediamo». La ricerca dell’istituto ha rilevato che meno del 10% dei tweet offensivi erano attacchi di identità che facevano riferimento a una caratteristica protetta come razza, genere o sessualità. Tuttavia, Hannah Kirk, una ricercatrice sulla sicurezza online presso l’istituto, ha affermato che gli abusi razzisti o basati sulla nazionalità potrebbero essere più diffusi ai Mondiali. «Immagino che la grande differenza tra la Premier League e la Coppa del Mondo sia l’attenzione globale e anche una maggiore consapevolezza del nazionalismo, che potenzialmente intensifica i legami stereotipati tra razza e nazione. Potremmo quindi vedere un po’ più di razzismo o abusi diretti sulla nazionalità rispetto a quelli che avremmo in Premier League», ha detto Kirk. Tuttavia, la Federcalcio è fiduciosa di poter agire se Twitter diventa un punto focale per gli abusi sui suoi giocatori, come ha fatto durante i campionati europei dello scorso anno. Gli organismi calcistici in Inghilterra hanno istituito un sistema di segnalazione accelerato lo scorso anno e la FA ha confermato con Twitter che lo stesso supporto sarà disponibile nel prossimo mese e che le risorse saranno rese disponibili per la moderazione. La FA utilizza anche agenzie di terze parti per monitorare gli abusi e segnalare per suo conto. Questa settimana, la Fifa e il sindacato internazionale dei giocatori Fifpro hanno annunciato uno schema simile, un “servizio di protezione dei social media” (SMPS) che sarà disponibile per i giocatori di tutte le 32 nazioni che partecipano alla Coppa del Mondo. Consentendo la scansione e la segnalazione di contenuti offensivi, l’SMPS consentirà inoltre ai giocatori con account di social media di nascondere automaticamente i commenti giudicati offensivi. Questo servizio si applicherà solo ai post su Facebook, Instagram e YouTube, con Twitter escluso dal processo per problemi tecnici.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]