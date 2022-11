Musk risponde a Salvini: «Non vedo l’ora di incontrarti»

Il ceo di Tesla, nonché neo-proprietario di Twitter, ha ‘cinguettato’ di “non vedere l’ora di un incontro” con il ministro alle Infrastrutture italiano, Matteo Salvini, che un paio di giorni aveva invitato l’imprenditore a “lavorare di più con l’Italia”. “Gentile da parte sua – la risposta di Musk proprio su Twitter -, non vedo l’ora di incontrarti”. Salvini ha re-twittato il post rispondendo che “sarebbe un piacere e un onore”. “Per voi le porte del mio ministero sono sempre aperte”, ha concluso il leader della Lega. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Kind of him to say. I look forward to meeting. — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Lo scambio nasce dalle parole di Salvini, pronunciate pochi giorni fa a un convegno a Roma. Il Vicepremier italiano – ricordano fonti vicine al ministro – aveva definito Musk “uno dei principali geni innovativi: mi piacerebbe che potesse lavorare di più con l’Italia e in Italia visto che come Mit mi piacerà creare un polo di attrazione di investimenti e capitali stranieri che diventi un punto di riferimento per l’innovazione”. Ancora più esplicitamente, aveva invitato Musk a investire e a credere nel nostro Paese: “So che ha qualche problema sullo sbarco in Germania, noi spalanchiamo le porte”. Le frasi erano rimbalzate sui sociale e da qui la risposta di Musk.

It would be a pleasure and an honor 🇮🇹

For you the doors of my ministry are always open. https://t.co/LYZSU6iXjK — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 19, 2022

