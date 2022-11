Twitter Blue nuovamente attivo entro la fine di questa settimana

Twitter Blue è stato sospeso nella giornata di venerdì per via del caos che si è venuto a creare. Tra Gesù Cristo con spunta blu su Twitter e vari esperimenti condotti – compreso quello di Paolo Attivissimo – che hanno dimostrato come le regole contro i fake siano facilmente aggirabili, la direzione della piattaforma ha deciso di prendersi un momento di pausa per riordinare le idee. Nella giornata di oggi Musk ha reso note un paio delle prossime, importanti mosse che Twitter ha predisposto: gli account affiliati verranno presto verificati e le iscrizioni a Twitter Blue così come le modifiche del nome verranno ripristinate entro la fine della settimana appena cominciata.

Il ripristino di Twitter Blue entri una settimana dalla sospensione

La scelta di sospendere Twitter Blue – come riporta TechCrunch – è stata disposta per cercare di capire come gestirlo così da evitare che venga sfruttato da persone che si fingono chi non sono per scopi parodistici (non dichiarati) e non. Musk ha fatto sapere che tornerà sui suoi passi entri la fine della settimana non solo relativamente a Twitter Blue ma anche parlando della possibilità delle organizzazioni «di identificare quali altri account Twitter sono effettivamente associati a loro». Questo vuol dire che le organizzazioni potranno gestire affiliazioni e account affiliati (ovviamente seguendo le regole che Twitter deve ancora chiarire). Non risulta ancora stabilito, infatti, se l’affiliazione sarà uno strumento riservato alle organizzazioni, ai marchi e agli influencer che pagano o se ogni account verificato avrà questa possibilità.

Musk ha dichiarato apertamente che, se tutto procede secondo i piani, Twitter Blue e la possibilità di cambiare nome da utente verificato torneranno a funzionare come prima entro la fine di questa settimana. Dopo l’uscita di Twitter Blue il numero enorme di trollate e di prove fatte, in tutto il mondo, per evidenziare tutto quello che non andava ha spinto l’azienda a metterlo in pausa dopo appena una settimana.