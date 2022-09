Twitch, si dimette il fondatore per polemiche sullo Streamer Pay Swirling

Il vicepresidente senior dei creatori globali di Twitch ha detto ai dipendenti che lascerà l’azienda lo stesso giorno in cui ha annunciato modifiche al modo in cui la piattaforma di streaming di videogiochi pagherà i migliori talenti. È quanto si legge su Bloomberg.



In una lettera ai dipendenti, Constance Knight ha affermato che si sta imbarcando in una “nuova avventura che mi offre opportunità di crescita entusiasmanti sia professionalmente che personalmente” che è anche “nello spazio dei creatori”. Knight ha precedentemente ricoperto posizioni simili su Instagram e YouTube. Knight si è dimesso dopo che Twitch, di proprietà di Amazon.com Inc., ha annunciato che sta riducendo la quantità di denaro che i suoi più grandi streamer possono guadagnare dagli abbonamenti. Le celebrità online, come Tyler “Ninja” Blevins, sono state in grado di guadagnare a volte milioni di dollari giocando e chattando con i fan con un accordo che aveva offerto loro fino al 70% delle entrate derivanti dagli abbonamenti dei fan ai loro canali. Ma in una mossa per aumentare la redditività, il presidente di Twitch Dan Clancy ha dichiarato in un post sul blog che, a partire dal prossimo giugno, questi migliori streamer riceveranno il 70% delle entrate fino a $ 100.000 guadagnati, per poi scendere alla divisione standard 50/50. “Non possiamo eseguire questo servizio a meno che tu non guadagni soldi”, ha detto Clancy. “Non è uno svantaggio; è di progettazione. Questa innata partnership è il motivo per cui supportiamo le carriere e le ambizioni di tutti gli streamer come se fossero le nostre”. Clancy ha affermato che la “grande maggioranza” degli streamer di Twitch opera con una ripartizione delle entrate del 50/50. Una mancanza di trasparenza e incoerenza su chi ottiene quali accordi – ea quali condizioni – ha spinto la necessità di un rinnovamento della politica, ha affermato. Twitch ha rifiutato di commentare le dimissioni o il sentimento di Knight nei confronti dell’azienda e non è chiaro se la partenza di Knight sia legata al problema salariale. I cambiamenti hanno esacerbato le preoccupazioni tra i dipendenti attuali ed ex sul fatto che Twitch e Clancy stiano perdendo i contatti con i creatori di contenuti che attirano, in qualsiasi momento, 2,5 milioni di spettatori simultanei sulla piattaforma. Sebbene solo un piccolo numero di livestreamer benefici del modello di abbonamento premium che ha permesso loro di guadagnare di più, Clancy ha notato che più di 22.000 streamer speravano che Twitch scegliesse di spostarli tutti in una divisione 70/30. Twitch si discosta dai rivali del settore, poiché YouTube Gaming screma il 30% sul suo prodotto in abbonamento premium mentre altre piattaforme come OnlyFans o Patreon prendono il 20% o meno. Clancy ha detto che Twitch è costoso da gestire. A differenza di TikTok e YouTube Gaming, Twitch trasmette 2,5 milioni di ore di contenuti live ogni giorno, in tutto il mondo. La tecnologia, fornita da Amazon Web Services, necessaria per supportare video live di lunga durata su questa scala è costosa, ha affermato. Amazon ha acquisito Twitch nel 2014. Twitch sta concentrando i suoi sforzi sull’incentivazione degli streamer a pubblicare annunci, ha riferito Bloomberg, una strategia che può essere redditizia, ma anche dirompente per l’esperienza dal vivo. Twitch ha perso sia il chief content officer che il chief operating officer all’inizio di quest’anno. Nessuno dei due è stato sostituito. I restanti dirigenti di Twitch, tra cui Clancy ed Emmett Shear, co-fondatore e amministratore delegato, sono più incentrati sul prodotto che sul creatore, hanno affermato persone che hanno familiarità con la questione. Un appuntamento fisso della Silicon Valley, Clancy ha ricoperto posizioni di spicco nel campo dell’ingegneria presso Nextdoor e Google. Ci sono poche voci che rappresentano la comunità di creatori di Twitch al tavolo esecutivo, secondo due ex manager. “Dan è l’incarnazione definitiva di un professionista della tecnologia aziendale di ruolo proveniente da un’azienda che non ha creato il primo creatore che cerca di affiancare a destra una nave che sembrava virando verso la non redditività”, ha affermato Zachary Diaz, ex direttore dei contenuti emergenti di Twitch, che ha anche trascorso otto mesi come capo di TikTok negli Stati Uniti per la gestione dei creatori per la sua piattaforma Live. “Lui è l’incarnazione di ‘Il sentimento del Creatore è secondario a tutto’. Non c’è nessun leader che si opponga a questo, quindi ora è la direzione di Twitch.” Alcuni dipendenti hanno condiviso le loro obiezioni alle modifiche della compartecipazione alle entrate con i colleghi, secondo un ex manager e un attuale dipendente che hanno chiesto di non essere nominati discutendo di informazioni private. Twitch ha recentemente allentato i suoi accordi di esclusività con i migliori creatori, generando preoccupazioni sul fatto che alcuni si sentiranno meno fedeli alla piattaforma di live streaming di Amazon.

