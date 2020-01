Tweet contro le sardine del poliziotto con la pistola in mano: il vero agente denuncia il furto di identità

Il web è pieno di account e profili fake improntarti alla propaganda politica. Nel bollente periodo preelettorale in cui ci troviamo in cui ci troviamo non è difficile imbattersi in profili che diffondono idee più o meno sovraniste a favore di una di Salvini, Meloni e Borgonzoni. L’ultimo caso preso in esame dalla Polizia Postale riguarda il profilo Twitter di @Cllaudio80, utente che il 16 gennaio 2020 ha pubblicato un tweet contro le sardine allegando una fotografia in bianco e nero di un agente delle forze dell’ordine in borghese con una pistola in mano e spacciandosi per lui.

Il tweet con foto contro le sardine del presunto agente di polizia

Nel testo del tweet si legge: «Ragazzi vi posto questa mia foto in un’operazione svolta proprio in quel di Bologna dove tra sardine centri sociali tossici e popolazione poco collaborativa non è proprio una passeggiata di salute. Vi abbraccio Amici». Un vero e proprio attacco a Sardine, centri sociali e popolazione bolognese corredato di fotografia con pistola in mano in ufficio. Come riporta Open – che ha ricostruito il debunking passo dopo passo – questo tweet è grave poiché sia il testo che la foto violerebbero le disposizioni del capo della Polizia di Stato sull’uso dei social da parte degli agenti. In seguito alla segnalazione alle autorità del tweet è ben presto emersa la verità grazie alle indagini della Polizia Postale e della Digos di Bologna.

Tweet del poliziotto con pistola contro le sardine: è un fake

Si tratta di un furto di identità in piena regola. Questo è quanto emerge dopo la verifica del profilo da parte delle autorità competenti con il vero protagonista della foto che si è fatto vivo e ha denunciato l’accaduto. La persona ripresa in foto è davvero un agente di polizia ma si tratta di un’immagine risalente a vent’anni fa. Inoltre è stata appurata l’estraneità dell’uomo con l’account di @Cllaudio80, che è stato bollato a tutti gli effetti come profilo fake di qualcuno che, spacciandosi per poliziotto, attira un determinato tipo di pubblico al solo scopo di fare propaganda politica. Sul profilo in questione sono facilmente rintracciabili contenuti a sostegno di Polizia e Carabinieri, foto prese in rete e spacciate per proprie della Garbatella e di un bambino presunto figlio. In particolare emerge anche materiale a favore di Salvini, Borgonzoni e Meloni. Il tweet in questione è stato rimosso dal profilo.