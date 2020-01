Il ragazzo delle Sardine preso in giro da Salvini rischia di perdere il lavoro «a causa delle continue minacce»

Sergio Echamanov ha 21 anni e lo scorso 15 gennaio è salito sul palco delle Sardine durante il flash mob organizzato in San Pietro in Casale, nel bolognese. Mentre parlava si è impappinato a causa dei problemi di Dsa (ossia disturbi specifici di apprendimento, ovvero difficoltà nella lettura e nella scrittura) con cui deve combattere. Matteo Salvini non ha perso tempo e ha subito postato su Facebook il video, tagliato, dell’intervento di Echamanov, ridicolizzandolo. «Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale. Se pensano di fermarci così… abbiamo già vinto!», ha scritto il leader leghista a corredo della clip. Subito dopo la vicenda, Sergio aveva annunciato di voler querelare Salvini: «Io sono un DSA (presento disturbi specifici dell’apprendimento) e ne sono orgoglioso: non avevo preparato il discorso, ma ho comunque parlato in pubblico. So cosa vuol dire essere presi di mira, io sono gay e alle superiori ero oggetto di bullismo. Ora sono un uomo forte, Salvini non mi ferisce. Ma partirà una querela nei suoi confronti». Tre giorni dopo Sergio torna a parlare. Questa volta non da un palco, ma da casa. E lo fa per denunciare una situazione gravissima che sta vivendo.

Sardine unite Ci va ancora di ridere, per l'ennesimo caso in cui ci sarebbe da piangere.Noi #sardine siamo unite con Sergio. Chi tocca una, tocca tutte!

Echamanov: «A causa delle minacce rischio di non lavorare più»

In un video pubblicato su Facebook dall’account 6000 Sardine, Echamanov è in compagnia di Mattia Santori, leader del movimento. «Sorridiamo davanti all’ennesimo caso su cui ci sarebbe da piangere, perché Sergio oltre a parlare in piazza a 21 anni avrebbe anche un lavoro che rischia di perdere (o probabilmente ha già perso) perché le solite buffonate di Salvini portano altri buffoni a scatenare nella vita reale un sacco di odio. Per le minacce che ha ricevuto gli è stato consigliato di non lavorare più», ha detto Santori. «Mi è stato consigliato anche dal mio avvocato», ha raccontato Echamanov. «È un periodo un po’ difficile per me, ci sono delle persone straordinarie che mi stanno aiutando molto emotivamente – perché quella è la vera batosta – non politicamente. Le Sardine mi stanno riempiendo d’amore. Ci vediamo il 19 in piazza», ha concluso.

