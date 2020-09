Trump attacca tutti e sulla rete impazza #Trumpmeltdown

#Trumpmeltdown. È questo l’hashtag che ha fatto tendenza sui social dopo la conferenza stampa di Donald Trump per il Labour Day. Un insieme di accuse, attacchi generalizzati e smentite sull’articolo del The Atlantic intermezzate dall’offesa a Joe Biden, definito “uno stupido”. Un Trump talmente furioso da stupire la stampa per la mancanza di una tattica politica a meno di due mesi dal voto e che ha infiammato i social

La conferenza stampa del #Trumpmeltdown

Parlando alla stampa dal Portico Nord, Trump ha nuovamente violato le convenzioni etiche con un nuovo comizio elettorale sul terreno della Casa Bianca, dopo il discorso finale della Convention repubblicana nel Rose Garden a fine agosto. Un comizio iniziato dando dello “stupido” al suo sfidante Joe Biden e attaccando poi la sua vice, Kamala Harris, che aveva messo in dubbio la validità del vaccino annunciato da Trump per i primi di novembre avanzando il dubbio che il presidente obblighi le agenzie federali ad accelerare i tempi e saltare qualche step per guadagnare voti alle elezioni. Il #Trumpmeltdown è continuato poi con il presidente che è tornato a smentire l’articolo della rivista The Atlantic sulle sue presunte offese ai militari morti in guerra, accusando però i piani alti del Pentagono di lavorare per far guadagnare soldi ai privati a spese dei soldati. Un crescendo di accuse e rabbia che alla fine Trump ha scaricato sui giornalisti presenti colpevoli, secondo il presidente, di indossare la mascherina, una pratica che Trump ha di fatto sempre contrastato prendendo in giro chi la osserva.

WATCH: President Trump told Reuters reporter Jeff Mason to take off his mask at a White House press conference, saying he was "very muffled." Mason refused and said he would just speak louder https://t.co/Nj065CIsxp pic.twitter.com/MfrsjkXaeL — CBS News (@CBSNews) September 7, 2020