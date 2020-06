Trump dice che se George Floyd potesse guardarci, direbbe che è un grande giorno per lui

Parole testuali del presidente Donald Trump su George Floyd, senza nessuna interpretazione: «Speriamo che George stia guardando qui in questo momento e che stia dicendo: “È una cosa grandiosa che sta accadendo per il nostro paese”. Un grande giorno per lui, un grande giorno per tutti. Questo è un grande giorno per tutti».

I had to clip this because it is unbelievable. President @realDonaldTrump just said this: “Hopefully, George is looking down right and saying this is a great thing that’s happening for our country. It’s a great day for him, it’s a great day for everybody.” #GeorgeFloyd pic.twitter.com/6CbGoLJrRg

— Vladimir Duthiers (@vladduthiersCBS) June 5, 2020