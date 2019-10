L’incidente stradale che ha portato alla morte del britannico Harry Dunn sta diventando un vero e proprio caso diplomatico tra Usa e Uk. Il giovane 19enne è stato infatti travolto da una donna americana che stava guidando contromano, ma il presidente Donald Trump ha detto che «capita».

Trump giustifica l’investimento in Uk da parte della donna americana dicendo che «lì si guida al contrario»

«È una donna che stava guidando dal lato sbagliato della strada». Le dichiarazioni fatte da Donald Trump in merito a Anne Sacoolas, moglie di un diplomatico americano che ha ucciso con la sua automobile il 19enne Harry Dunn, promettono di scatenare un putiferio. Le parole, che minimizzano quanto accaduto, sono arrivate dopo la richiesta di Boris Johnson di far tornare nel Regnon Unito la donna affinché si sottoponga al processo. Sacoolas infatti ha sfruttato la sua immunità in quanto coniuge del diplomatico statunitense in servizio nello base militare RAF Croughton, ed è tornata negli Usa dopo l’investimento avvenuto il 27 agosto. «Sapete che lì si guida al contrario» ha detto Donald Trump rispondendo alla domanda del giornalista, «è difficile guidare nel senso contrario quando non si è abituati. Capita». Non solo, il tycoon ha anche aggiunto che «non dovrei dirlo, ma è capitato anche a me». Secondo Trump, può succedere di guidare contromano quando «si è abituati al nostro sistema». Fatto sta che «un giovane è stato ucciso. La persona che guidava l’automobile ha l’immunità diplomatica» ha continuato il presidente promettendo che «le parleremo molto presto e vedremo se possiamo fare qualcosa».

