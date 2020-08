Trump potrebbe finire sotto indagine a Manhattan per frode bancaria

Il procuratore di Manhattan ha appena reso noto – come riportato dal NY Times – che Donald Trump sarebbe sotto investigazione per frode bancaria e assicurativa. Coinvolta anche la società che fa capo al presidente degli Stati Uniti.

Trump indagato per frode bancaria e assicurativa, cosa sta cercando il procuratore di Manhattan

È stato il procuratore Cyrus R. Vance Jr. a depositare la richiesta di visionare e controllare tutti i versamenti fiscali e tutti gli elementi legati alla sua società negli ultimi otto anni. Tuttavia, attraverso i suoi legali, Trump avrebbe chiesto di invalidare questa richiesta.

NEW: @ManhattanDA Cyrus Vance will be moving to dismiss @realDonaldTrump’s lawsuit seeking to quash his subpoena of @Trump Organization tax documents from Mazars. pic.twitter.com/vxVXFssqUi — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) August 3, 2020

Le indagini su Trump, che non sono ancora state chiarite nel merito da coloro che stanno portando avanti l’inchiesta, si basano su circa un anno di indagine e gli elementi emersi in procura a Manhattan sarebbero molto più seri di quanto non si sia inizialmente pensato. Tuttavia, è stato fatto trapelare – rivela sempre il NY Times – che Trump potrebbe aver gonfiato il valore del proprio patrimonio sia di fronte a istituti di credito, sia di fronte ad assicuratori. Ma i legali che si occupano della società del presidente degli Stati Uniti hanno affermato che non ci sarebbe nulla di sbagliato in quelle dichiarazioni.