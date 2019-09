Donald Trump rischia l’impeachment, Nancy Pelosi: «Nessuno è al di sopra della legge»

Nancy Pelosi, speaker della Camera, ha annunciato che è stata avviata una inchiesta sulla telefonata fatta da Donald Trump al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che potrebbe portare all‘impeachment del presidente Usa, che però torna a parlare di «caccia alle streghe».

Nancy Pelosi annuncia l’avvio dell’inchiesta su Trump

«Le azioni del presidente hanno violato la costituzione. Nessuno è al di sopra della legge»: le parole della speaker della Camera Nancy Pelosi pesano come un macigno sul destino di Donald Trump, che potrebbe rischiare l’impeachment dopo la scoperta della sua telefonata al presidente ucraino e della misteriosa promessa fatta. Il comportamento adottato dal tycoon è stato definito da Pelosi come «tradimento alla sicurezza nazionale e all’integrità delle nostre elezioni» per il quale «deve essere ritenuto responsabile». Perché si avvii la procedura di impeachment sono necessari 218 voti alla Camera, formata da 435 membri. Secondo delle stime riportate dal New York times, il numero delle intenzioni di voti favorevoli si aggirerebbe intorno a 179.

Perché Donald Trump rischia l’impeachment

La telefonata al centro dell’inchiesta risale al 25 luglio scorso. Trump aveva telefonato a Volodymyr Zelensky per congratularsi della sua vittoria, ma sembra anche per chiedergli un “favore”. Come scoperto dal Washington Post, il presidente Usa avrebbe chiesto più volte – 8 volte per la precisione – all’omologo ucraino di riaprire una inchiesta per corruzione che riguardava l’azienda di gas Burisma. Il motivo sarebbe che nel consiglio d’amministrazione siede anche Hunter Biden, ovvero il figlio di Joe Biden, candidato alle primarie democratiche in vista delle elezioni presidenziali del 2020. In cambio, Donald Trump avrebbe assicurato a Volodymyr Zelensky lo sblocco delle forniture militari del valore di 250 milioni per fronteggiare l’invasione russa nel Donbass.

Donald Trump: «Caccia alle streghe»

Nel tentativo fallimentare di disinnescare la bomba del rischio impeachment, Donald Trump aveva dato autorizzazione a rendere pubblico il contenuto della telefonata. L’inchiesta era cominciata dopo una denuncia anonima da parte di un whistlebower interno all’intelligence. L’annuncio di Nancy Pelosi è stato commentato da Trump via twitter: «Sarà un aiuto per la campagna elettorale. Un giorno di successi all’Onu è stato rovinato dalla spazzatura dei dem. È una caccia alle streghe».

(Credits Immagine di copertina: Nancy Pelosi (sx) © Jim Loscalzo/CNP via ZUMA Wire; Donald Trump (dx) © Li Muzi/Xinhua via ZUMA Wire)