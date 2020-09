Trump accusa la Cina di aver volontariamente «infettato il mondo tenendo aperti i voli»

Trump Cina: arriva un altro attacco frontale del presidente degli Stati Uniti e un altra bufala sul Covid. L’ultima che ha detto – un comizio elettorale in Ohio – è che il coronavirus contagerebbe solamente gli anziani con patologie pregresse mentre per i giovani non ci sarebbe pericolo per via del sistema immunitario più forte. Arriva poi l’accusa alla Cina che avrebbe chiuso i voli interni ma lasciato aperti quelli verso l’esterno per «infettare il mondo».

LEGGI ANCHE >>> «Il Covid colpisce solo gli anziani, non i giovani», dice Trump | VIDEO

Trump Cina: l’accusa del presidente al Dragone

Suon proprio come un’accusa aperta e diretta quella di Donald Trump a Pechino durante l’Assemblea generale dell’Onu. Le parole del presidente sono state anticipate dalla Casa Bianca: «Nei primi giorni del virus, la Cina bloccò i voli interni, mentre permetteva ai voli di lasciare la Cina ed infettare il mondo». Dopo aver accusato il paese orientale Trump ha voluto tirare in ballo anche l’Oms – che il presidente degli Usa ha deciso di abbandonare con il suo paese per almeno un anno -, la quale sarebbe in combutta con il Dragone.

Oms virtualmente controllata dalla Cina

Che sull’Oms Trump avesse dubbi era già chiaro e ora ribadisce l’accusa diretta di complottismo: «Il governo cinese e l’Organizzazione mondiale per la Sanità, che è virtualmente controllata dalla Cina, dichiararono in modo falso che non vi erano prove delle trasmissione da uomo a uomo». Queste parole sono state dette dal leader in un video che è stato inviato all’Assemblea – così come hanno fatto anche tutti gli altri leader -. «In seguito hanno detto, sempre in modo falso, che le persone senza sintomi non avrebbero diffuso la malattia» è l’altra accusa formulata da Trump contro l’Oms e il governo di Pechino.

La replica della Cina a Trump

Arriva immediata la replica cinese al tycoon tramite le parole del presidente cinese Xi Jinping pronunciate sempre nell’ambito dell’assemblea generale dell’Onu in un video pre-registrato: «La pandemia va affrontata insieme, uniti, e seguendo la scienza. Ogni tentativo di politicizzare o stigmatizzare la pandemia deve essere respinto». L’invito è quindi quello di mantenere un atteggiamento collaborativo per sconfiggere il nemico tutti insieme senza cadere in inutili polemiche.