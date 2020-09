«Il Covid colpisce solo gli anziani, non i giovani», dice Trump | VIDEO

In un comizio in Ohio ha detto che colpisce solo gli anziani con patologie pregresse

Gli ultimi sondaggi elettorali, che negli Stati Uniti sono meno affidabili rispetto al resto del Mondo per via del sistema elettorale, hanno mostrato Joe Biden in leggero vantaggio su Donald Trump. Al presidente uscente, secondo le rilevazioni e le interviste, viene contestato – in maniera particolare – il modo in cui ha affrontato la pandemia e alcune sue dichiarazioni descritte come certezza, ma smentite dai fatti. E l’ultima riguarda Trump anziani Coronavirus, con il Presidente uscente che ha detto che i giovani non si contagiano.

Nel corso di un comizio elettorale in Ohio, a Swanton, Donald Trump è tornato a parlare dell’emergenza Covid e della riapertura delle scuole. E a sostegno della sua tesi sul pericolo non evidente per i più giovani, ha sostenuto che l’allarme sia riservato solamente ai più anziani (e con patologie pregresse). I più piccoli, invece, hanno un sistema immunitario più forte e non corrono rischi.

“It affects virtually nobody,” Trump says of the coronavirus, which has now killed 200,000 Americans and counting pic.twitter.com/qHrZvUWNhX — Aaron Rupar (@atrupar) September 22, 2020

Trump anziani Coronavirus, il discorso del numero uno della Casa Bianca

«Adesso sappiamo che colpisce gli anziani – ha detto Trump nel suo comizio a Swanton -. Quelli con problemi al cuore e altre patologie. Colpisce, in pratica, quelli che hanno altri problemi». E nel parlare di tutto ciò ha affermato che il Covid non colpisce ‘virtualmente’ i più giovani. «In alcuni Stati non risultano giovani contagiati – ha proseguito -. I giovani hanno un sistema immunitario forte, dannatamente forte. Non colpisce praticamente nessuno».

I dati fake di Trump

Ovviamente non è così. Negli scorsi mesi, infatti, la Scienza ha spiegato che negli Stati Uniti – come nel resto del Mondo – si sia registrato un drastico calo dell’età media dei contagi (qui un report della Cnn sul tema). Anche i più giovani, purtroppo, si ammalano. Altri, la maggior parte, si contagiano e non hanno sintomi. Ma hanno lo stesso potere di contagio, con il rischio di portare il virus all’interno delle mura casalinghe. Ma a questo Trump non ci pensa. Anche perché per lui il virus non esisteva.

