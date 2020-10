Trump blocca le mascherine su aeroplani, treni e bus

Trump blocca le mascherine e fa ripartire le polemiche. Ancora positivo al Covid e sempre più lanciato in una sua crociata personale a spese della popolazione americana, il presidente ha impedito al Centers for Disease Control and Prevention di istituire un obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto pubblici e commerciali che lo stesso ente riteneva necessario.

Trump blocca le mascherine nei mezzi pubblici e commerciali

A rivelare che Trump blocca le mascherine sui mezzi pubblici e commerciali sono stati due membri anonimi del CDC, spiegando che l’ente governativo aveva preparato un piano che per bloccare la diffusione del virus, che continua a colpire in media 40mila americani al giorno, prevedeva l’obbligo in tutto il Paese di indossare le mascherine su aeroplani, treni, bus, metropolitane, ma anche in aeroporti e stazioni di treni e bus. Un piano che aveva avuto il via libera del segretario per la Salute, Alex M. Azar II, ma che la task force della Casa Bianca guidata dal vice presidente Mike Pence, non ha neanche voluto parlare della proposta. Si conferma quindi la guerra di Trump alle mascherine, ormai riconosciute da tutti gli esperti come il sistema più efficace per impedire la diffusione del virus, proprio nel giorno in cui sono uscite nuove indiscrezioni secondo le quali il presidente ha spesso obbligato lo staff della Casa Bianca a togliersi la mascherina per parlare con lui, proprio come il presidente aveva fatto con i giornalisti in alcune conferenze stampa.

#BREAKING: Trump administration kept CDC from issuing mask requirement on public transportation: report https://t.co/gUbpEETqhg pic.twitter.com/YJYV9kLab1 — The Hill (@thehill) October 10, 2020

Trump blocca le mascherine e prepara il ritorno in campagna elettorale

La notizia che Trump blocca le mascherine arriva nel giorno in cui il presidente è intervenuto per ben due ore nel programma del guru ultraconservatore Rush Limbaugh ribadendo, in maniera a dire il vero piuttosto confusa, i punti forti dei suoi comizi tornando a parlare dei medicinali sperimentali che ha preso nel periodo in cui era in ospedale e facendo passare il concetto, falso, che esista una cura per il Covid. E mentre i suoi portavoce continuano a rifiutarsi di dire quando il presidente ha avuto l’ultimo risultato negativo dei test sul Covid lo stesso Trump si prepara a un nuovo rally in Florida per la prossima settimana nonostante sia probabilmente ancora positivo, come ha dimostrato anche la brutta tosse durante l’intervista con Sean Hannity di Fox News.