Trump si prende il merito del vaccino di Moderna: “Congratulazioni, è pronto”

Trump annuncia il vaccino anticovid di Moderna su Twitter e prova a prendersene il merito. Nei giorni in cui a Washington e in tutto il Paese la maggior parte dei politici americani si fa riprendere mentre riceve il suo shot di siero contro il virus, il presidente uscente si limita ad annunciare il via libera della FDA come se fosse una sua decisione mentre da giorni Pfizer fa sapere di avere milioni di fiale di vaccino ferme nel MidWest perché il governo non dà indicazioni su dove portarle.

Il tweet con cui Trump annuncia il vaccino antiCovid di Moderna arriva otto ore dopo quello con cui questa mattina il presidente uscente aveva ringraziato Ups e Fedex per lo sforzo fatto finora nel consegnare le fiale di vaccino in tutto il Paese. Un comportamento quasi presidenziale da parte dell’uomo di potere che più di tutti in questi mesi sul virus ha diffuso disinformazione e causato l’aumento esponenziale di contagi e morti con la sua campagna contro le mascherine e le regole di distanziamento, senza contare gli eventi pubblici per la campagna elettorale che, secondo alcune ricerche, hanno causato circa 30mila nuovi contagi e almeno 700 morti.

Congratulations, the Moderna vaccine is now available! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Oltre l’annuncio di Trump sul vaccino antiCovid niente

Oltre l’annuncio di Trump sul vaccino anticovid infatti non c’è praticamente niente, a parte il tentativo da parte del presidente uscente e dei suoi fedelissimi di far passare il concetto che il vaccino è merito di Trump perché ha finanziato la ricerca. Una teoria alla quale in pochi credono, a parte ovviamente i fedelissimi pronti a bersi qualunque cosa esca dalla bocca o dal profilo Twitter del tycoon newyorchese. Non sembra un caso infatti che proprio tra i repubblicani si nasconda la maggioranza di chi si dichiara scettico sul vaccino e ammette che probabilmente non lo prenderà. Paure e timori fomentati spesso dai programmi come quelli di Fox News, che rilanciano teorie del complotto su microchip e modifiche al Dna, anche per respingere l’assalto dei media di estrema destra come Newsmax e OAN che blandiscono, con successo, lo stesso pubblico. E infatti proprio nei giorni scorsi l’altra compagnia farmaceutica con un vaccino approvato, Pfizer, ha fatto sapere che in Nebraska e altri Stati del MidWest le vaccinazioni partiranno in ritardo perché pur avendo l’azienda i magazzini pieni di milioni di dosi di vaccino, il governo americano non dà loro istruzioni su dove mandarli.