Amy Dorris, ex modella, accusa Trump: «Mi ha infilato la lingua in bocca, le mani sembravano tentacoli»

Sono più di 25 le donne che, fino ad oggi, hanno accusato Trump di vari crimini a sfondo sessuale, dalle molestie alle aggressioni fino allo stupro. L’ultima è Amy Dorris, ex modella che all’epoca dei fatti per cui accusa Trump aveva 24 anni. La giovane donna sarebbe stata toccata e baciata da Trump contro la propria volontà durante gli US Open del 1997. La donna ha deciso di parlare al Guardian rilasciando un’intervista esclusiva e denunciando i fatti della vicenda Trump Amy Dorris solo oggi, per le sue figlie di tredici anni.

Trump Amy Dorris: l’accusa di violenza sessuale

Nel suo racconto al quotidiano inglese la Dorris dice di sentirsi «malata» e «violata» per quanto sarebbe accaduto con Donald Trump ormai 23 anni fa. Il 5 settembre 1997 Trump l’avrebbe avvicinata dopo essersi nascosto dietro un muro divisorio mentre lei si trovava fuori dal bagno dell’area vip dentro lo stadio di New York. «Mi ha infilato la lingua in bocca mentre io cercavo di spingerlo via. È stato proprio in quel momento che la sua presa si è fatta più stretta e le sue mani mi palpavano il sedere, i seni, la schiena: tutto», ha affermato. Il racconto è ulteriormente sceso nei dettagli: «Ero nella sua morsa e non riuscivo a liberarmene. Ho spinto la sua lingua fuori con i denti. E penso di avergli fatto male».

Trump nega tutto tramite avvocati

Come ha già fatto altre volte per le numerose accuse similari ricevute, Trump ha fatto parlare i suoi avvocati. Tramite loro il presidente degli Stati Uniti ha negato di aver mai molestato, abusato o di essersi comportato in maniera non appropriata con Amy Dorris. La donna ha fornito a sostegno del racconto una serie di prove: il biglierro per gli US Open di quell’anno, sei fotografie che la ritraggono in compagnia dell’allora magnate immobiliare Trump a New York – allora 51enne e sposato con la sua seconda moglie, Marla Maples -; ci sono inoltre una serie di di persone che hanno testimoniato il racconto: un amico di New York e la madre, entrambi chiamati immediatamente dopo l’accaduto; a questi si aggiungono una serie di amici con i quali la donna si è confidata negli anni successivi e un terapista. Tutti confermano di aver ascoltato Dorris raccontare questa storia.

«Se oggi parlo è per le mie figlie tredicenni»

Oggi Dorris ha 48 anni ed è madre di due gemelle che ne hanno 13. Già nel 2016, sempre in occasione della candidatura del repubblicano alla presidente, l’ex modella ha detto di aver preso in considerazione l’idea di denunciare il fatto pubblicamente – come altre donne avevano fatto -. Ha poi deciso di non farsi avanti per paura di danneggiare la propria famiglia. «Ora che le mie ragazze stanno per compiere 13 anni, voglio che imparino a non permettere a nessuno di farti qualcosa che non vuoi. Voglio diventare un modello e che vedano che non ho taciuto e che ho tenuto testa a qualcuno che ha fatto qualcosa che era inaccettabile», ha affermato.