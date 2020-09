Trump infiamma Kenosha: “Il razzismo non esiste in America”

Non è servita a placare le tensioni la visita di Trump a Kenosha. Anzi, come ampiamente previsto, è servita a dare al presidente una piattaforma in vista delle elezioni di novembre spaccando però ancora di più la comunità locale con l’inquilino della Casa Bianca che ha ribadito le sue posizioni di sostegno assoluto alla polizia e di condanna di ogni forma di protesta, negando che esista il razzismo negli Stati Uniti.

Trump a Kenosha ha voluto farsi riprendere al centro della zona devastata dalle proteste anti razzismo della scorsa settimana per mandare un messaggio di assoluta condanna delle ragioni dei manifestanti. Il presidente ha infatti preso totalmente le parti della polizia addossando ogni colpa per gli scontri nella cittadina del Wisconsin a quelli che ha chiamato “terroristi domestici”, accusando i politici democratici della cittadina per aver rifiutato l’invio della Guardia Civile, quando in realtà è stato il governatore dello Stato a inviare gli aiuti. Nessun riferimento al ferimento di Jacob Blake, ennesimo episodio di violenza della polizia Usa su un afroamericano, del quale non ha incontrato neanche i parenti dopo la richiesta dei genitori di avere con loro un avvocato. Trump ha anzi definito le violenze nella cittadina “antiamericane” per poi, a precisa domanda dei pastori della madre di Blake durante la tavola rotonda sulla sicurezza, negare che esista il razzismo negli Stati Uniti.

Trump traveled to Kenosha today and praised police officers, urging Americans to accept the fact they sometimes “choke” and make bad decisions.

Asked if he thinks racism in America is a systemic problem, Trump replied, “I don't believe that at all.”https://t.co/ec0ClNKvir pic.twitter.com/6XAzBcXuw4

— POLITICO (@politico) September 1, 2020