Un uomo ha ucciso la sua compagna con un colpo di fucile alla testa

La discussione, il fucile, lo sparo e l’auto-denuncia ai Carabinieri. È stata una notte di follia ad Albignano, piccola frazione del comune di Truccazzano (in provincia di Milano), dove è andato in scena l’ennesimo caso di femminicidio. Un uomo, 47 anni, al termine di una lite per ‘motivi sentimentali’ – questo quanto dichiarato dallo stesso reo confesso agli inquirenti – ha imbracciato l’arma e ha sparato un colpo alla testa della sua compagna. Per la donna, anche lei 47enne, non c’è stato niente da fare: il corpo senza vita è stato ritrovato nella sua camera da letto.

L’uomo, dopo aver commesso il delitto, si è recato nella caserma dei Carabinieri di Cassano D’Adda – dove si trova ancora adesso per rispondere alle domande degli inquirenti – e ha raccontato tutti ai militari dell’Arma. Avrebbe sparato, secondo la sua prima versione dei fatti, alla sua compagna con cui aveva una relazione da oltre nove anni, al termine di una lite mossa dalla gelosia. Il fucile utilizzato dal 47enne era intestato regolarmente proprio alla donna. Con un solo colpo, rivolto alla sua testa, l’ha uccisa.

Truccazzano, uomo uccide la compagna con un colpo di fucile

Dopo la confessione del 47enne – che aveva già avuto precedenti penali a suo carico – i Carabinieri e il personale del 118 si sono immediatamente recati nella casa di Albignano, frazione di Truccazzano, per andare a soccorrere la donna. La ferita alla testa, però, era troppo grave e per lei non c’è stato nulla da fare: il suo corpo senza vita è stato trovato riverso all’interno della sua camera da letto, luogo in cui si è consumato il delitto. Nel frattempo, l’uomo è in stato di arresto nella caserma di Cassano D’Adda, in attesa di un ulteriore colloquio con il pubblico ministero.

