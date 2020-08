Dopo il ripristino del distanziamento sociale a bordo, Italo cancella alcuni treni

Quel che è accaduto tra venerdì pomeriggio e sabato mattina ha lasciato strascichi anche all’interno del governo. Prima la revoca del distanziamento sociale a bordo comunicata prima dai vettori dell’Alta Velocità in Italia e poi confermata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; poi le proteste del Comitato tecnico scientifico che non è stato chiamato in causa per dare una sua valutazione (ovviamente avversa). Infine l’intervento del Ministero della Salute che ha ripristinato la situazione, revocando la messa in vendita del 100% dei posti disponibili a bordo. Una serie di decisioni – una contraria all’altra – che ha generato grande caos, con Ntv (Italo) che ha deciso di disporre alcuni treni cancellati per la giornata di oggi, domenica 2 agosto.

«In ottemperanza a quanto espressamente statuito dal Ministro della Salute con ordinanza emessa in data 01.08.2020, Italo si trova costretta a dover modificare repentinamente la propria flotta ed i servizi commerciali che erano stati pianificati in osservanza di quanto previsto dal DPCM del 14 luglio 2020 – si legge in una nota pubblicata da sul sito Italo Treno -. L’inaspettata revoca della possibilità di derogare al distanziamento interpersonale di un metro ci pone nella condizione di dover adottare misure drastiche ed eccezionali come, ad esempio, la soppressione e cancellazione di alcune tratte.

Verranno prontamente rimborsati tutti i titoli di viaggio non utilizzati a causa delle restrizioni normative».

Treni cancellati da Italo, quali sono

Per la giornata di oggi, domenica 2 agosto, i treni cancellati da Italo sono otto. Ecco i numeri:

9919/9921

9975

9927/9929

8111/8113

8143

8126

8131

8135

Una decisione che, inevitabilmente, provocherà danni per chi deve viaggiare nella giornata di oggi.

La posizione di Trenitalia

Trenitalia, invece, non parla di treni cancellati, limitandosi ad accettare l’ultima disposizione firmata da Roberto Speranza: «Informiamo che su tutte le Frecce e gli Intercity resta confermato il distanziamento e il limite del 50% di posti da occupare a scacchiera. Trenitalia, su ordinanza del Ministro della Salute, ha infatti sospeso l’applicazione delle misure precedentemente attuate in coerenza con quanto previsto dal DPCM dello scorso 14 luglio che consentivano la deroga al distanziamento sociale a bordo dei treni AV e a Media e Lunga Percorrenza in presenza di specifiche condizioni».

