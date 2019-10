Travaglio a Otto e Mezzo dice che per gli evasori non bastano le manette, ma «vanno esibiti» | VIDEO

Sta facendo molto discutere, in special modo sui social, la dura presa di posizione di Marco Travaglio sugli evasori fiscali. La sua posizione sul carcere per chi non è in regola con il Fisco è ben nota, ma questa sera – ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo – ha utilizzato paragoni molto forti, accendendo i toni anche se in studio sembrava esserci un’apparente calma. Ma era il preambolo di una tempesta.

Questo il paragone utilizzato da Travaglio nel corso del suo intervento a Otto e Mezzo: «A un signore ricco e potente che vive molto bene e finisce in manette, quello sì che gli fa paura. In America non solo gliele mettono le manette, ma li esibiscono pure in manette». Il direttore de Il Fatto Quotidiano fa riferimento – come spiegherà più avanti -, agli scandali di Wall Street e degli arresti alla luce del sole, anche davanti alle telecamere.

Per #Travaglio le manette non sono sufficienti. Bisogna “esibire gli arrestati affinché gli altri imparino e si spaventino”. La lezione di giustizialismo che ha offerto stasera a #ottoemezzo è sconcertante. Per fortuna #Barisoni gli ha ricordato com’è andata dopo Tangentopoli pic.twitter.com/XYxaPidcKj — Pietro Raffa (@pietroraffa) October 15, 2019

Travaglio e l’esposizione degli evasori fiscali

«Perché li esibiscono? – domanda Travaglio a Marianna Aprile, Sabastiano Barisoni e Lilli Gruber -. Li esibiscono perché tutti gli altri imparino e si spaventino dalle conseguenze delle loro azioni. C’è solo la galera che può spaventare chi è impunito e può rubare milioni di euro ogni anno».

E allora Tangentopoli?

Il giornalista Sebastiano Barisoni prende la parola poco dopo e ricorda come le manette mostrate e ostentate in televisione e sui giornali durante Tangentopoli avrebbero dovuto portare all’annullamento della corruzione in Italia, dell’evasione fiscale e di altri reati similari. Cosa che, evidentemente, non è accaduta.

