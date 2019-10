Travaglio su Sallusti: «Già non sapeva scrivere, ora sappiamo che non sa neanche leggere»

Che i due non si stiano professionalmente (perché la sfera umana non è tangibile limitandoci alla lettura dei loro articoli o alle loro ospitate televisive) era abbastanza evidente guardando l’espressione dei loro occhi ogni qualvolta si incontravano. Oggi, però, arriva l’ennesima stoccata di Travaglio contro Sallusti nella sua rubrica del lunedì su Il Fatto Quotidiano. E il tutto è aperto dal titoletto del paragrafo dedicato al direttore de Il Giornale che fa già intuire tutto: «Senti chi pirla».

E non si tratta solo del titoletto che annuncia le poche righe dedicate al duello Travaglio contro Sallusti, ma anche le altre parole che il direttore de Il Fatto Quotidiano dedica al suo ‘collega’ ad acuire una forte polemica a distanza che era stata paventata già in passato, anche in diretta televisiva.

Travaglio contro Sallusti. Il titolo: «Senti chi pirla»

«‘Il suo curriculum è un vorticoso elenco di riconoscimenti’ scriveva ieri sul Fatto Quotidiano Tommado Rodano, all’interno di un articolo-ritratto da brividi sul ministro grillino della Scuola Lorenzo Fioramonti. Mai letto, lo giuro, nulla di più viscido e servile nei confronti di un politico’ (Alessandro Sallusti, Il Giornale, 4.10). Già sapevamo che Sallusti non sa scrivere. Ora sappiamo che non sa neppure leggere». Questo il contenuto in apertura del ‘Ma mi faccia il piacere’ in cui Marco Travaglio, ogni lunedì, commenta con vena sarcastica gli avvenimenti dell’ultima settimana.

Il Giornale e Fioramonti

Insomma, il duello Travaglio contro Sallusti torna in auge. E il tema è molto caro soprattutto al direttore de Il Giornale che ha intrapreso una battaglia mediatica nei confronti del capo del Miur per i suoi commenti social contro la Polizia e, soprattutto, contro la sua ex compagna Daniela Santanchè.

