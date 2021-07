Trash Italiano e il post rimosso su Imen Jane: «Nessun retroscena oscuro e soprattutto nessuna censura»

L’onda lunga del video di Imen Jane – la co-fondatrice di Will Media finita nell’occhio del ciclone per una sua Instagram Story in cui la sua amica e collega Francesca Mapelli consigliava alla commessa di un negozio di leggere di più per poter poi fare la guida turistica e guadagnare meglio – è arrivata a sfociare addirittura nel complottismo. Sui social network, in queste ore, si sta diffondendo una «leggenda metropolitana» (come ha avuto modo di definirla Fedez) che andrebbe a coinvolgere Trash Italiano e Chiara Ferragni. Secondo la vulgata social, Trash Italiano avrebbe rimosso un post su Imen Jane dopo la mediazione di Chiara Ferragni, amica della Mapelli.

Trash Italiano e Imen Jane, il presunto “complotto” con Chiara Ferragni

L’accusa, in realtà, non si basava su riscontri fattuali. E – infatti – Giornalettismo ha chiesto al diretto interessato lumi sulla vicenda. Che non ha nulla di oscuro o di censoreo. Marco D’Annolfi – l’anima del progetto Trash Italiano – ci ha spiegato come sono andate le cose: «Avevo creato un post legato ad Imen Jane per cercare di riassumere la vicenda – ha detto -. Una volta pubblicato, molti utenti hanno commentato scrivendo di non aver capito di cosa si stesse parlando e chi fossero le protagoniste del video».

Da qui, la decisione di procedere con maggiore chiarezza: «In effetti – conferma Marco D’Annolfi di Trash Italiano – il post è stato realizzato con poca attenzione, dava poche informazioni e risultava quindi poco esaustivo. Colpa mia. A quel punto ho preferito archiviare il post e creare un articolo per spiegare tutta la vicenda in modo approfondito». Un articolo che già dalla giornata di ieri si trova sul sito web di Trash Italiano e che offre sicuramente una maggiore contestualizzazione della vicenda di Imen Jane e di Francesca Mapelli. Non c’è stata, insomma, la scelta di far sparire il riferimento alla storia, ma semplicemente l’intenzione di approfondirla. Tra le altre cose, l’articolo è visibile anche attraverso le IG Stories di Trash Italiano: l’utente può facilmente raggiungerlo grazie allo strumento dello swipe up.

Sul presunto coinvolgimento di Chiara Ferragni si spazza via qualsiasi illazione: «Tutto qui, nessun retroscena oscuro – conclude Trash – e soprattutto nessuna censura». Parole che sono state confermate anche dall’intervento di Fedez su Twitter:

