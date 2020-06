Totti senza Ilary a Ibiza, cena di calciomercato? | FOTO

Che ci faceva ieri sera Francesco Totti, nello storico ristorante It, luogo della Movida spagnola, a Ibiza, senza la sua Ilary Blasi? La conduttrice era in casa, come documentato nelle sue stories su Instagram, insieme con il collega e amico Teo Mammucari e la sua famiglia. Francesco, invece, era a cena con una donna bionda accanto e altre persone. Totti a Ibiza: motivi di lavoro legati al calcio mercato o vacanza in solitaria?

LEGGI ANCHE > Ora Francesco Totti ha messo anche un like a un post per i 120 anni della Lazio

Totti a Ibiza, la fotografia

Ilary Blasi, serena insieme ai suoi figli e alla famiglia di Teo Mammucari, ha trascorso una serata in compagnia in casa, documentata – con tanto di suspence sul personaggio misterioso invitato a cena – attraverso le Instagram Stories. Francesco Totti, invece, sembra essere molto preso dalla nuova attività imprenditoriale che ha lanciato da poco: Simone Bonavita e Riccardo Pagano sono due ragazzi molto promettenti che sono entrati a far parte della sua scuderia. Di qualche giorno fa, invece, è la notizia relativa alla procura di Retegui, del Boca Juniors.

Ibiza, oltre a essere un centro molto noto per le vacanze dei vip, è anche un punto strategico per i calciatori e per i loro agenti. L’assenza di Ilary sembra dare un indizio: non si è trattato di una vera e propria vacanza, probabilmente, ma di una capatina sulle isole spagnole per discutere di affari relativi al calciomercato.