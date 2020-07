L’egiziano picchiato dai carabinieri di Piacenza chiede loro di fermarsi, ma rispondono: «Che ti ridi?»

Nelle intercettazioni, l’uomo egiziano portato in caserma dai carabinieri della Levante di Piacenza piange dopo l’ennesimo colpo ricevuto: «Basta, basta, basta». Sono richieste strazianti che, tuttavia, i militari liquidano così, continuando ad assestare colpi: «Che ti ridi? Secondo te noi ci divertiamo». È uno dei tanti episodi sui quali i carabinieri arrestati (secondo Repubblica sono dieci, nell’ambito di un’operazione che ha visto complessivamente 23 fermi) dovranno fare chiarezza.

Torture carabinieri Piacenza, le intercettazioni

La procura di Piacenza, tra le accuse, riporta anche quella delle torture nei confronti di persone che venivano portate in caserma e picchiate. L’edificio – caso unico in Italia – ora è sotto sequestro. Tutto l’edificio, anche quella palestra dove i carabinieri conservavano lo ‘Scottex’: «Vallo a prendere – si sente in un’altra intercettazione dopo un pestaggio – perché questo qui lo dobbiamo almeno pulire».

Perché i carabinieri di Piacenza picchiavano le persone

Ma perché i carabinieri avrebbero fatto ricorso a questa violenza gratuita? Secondo le accuse della procura di Piacenza e nelle carte del gip, emerge che le motivazioni sarebbero state legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Con alcuni pusher, infatti, i carabinieri erano d’accordo. Queste stesse persone denunciavano in caserma i loro concorrenti che, in questo modo, venivano costretti a rivelare dove tenevano nascosta la merce che vendevano.

Un sistema che, nelle stesse intercettazioni, veniva definito ‘piramidale’, qualcosa di «molto simile a Gomorra». Un sistema che la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella, fa fatica a immaginare come portato avanti da militari dell’Arma dei Carabinieri: «Di lecito – ha detto in una conferenza stampa nella giornata di ieri – non c’era proprio niente».