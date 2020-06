La ricerca del tormentone estivo 2020 è appena inizia. Ma non solo. C’è un mercato parallelo che si smuove dietro le quinte dei cantanti con protagonisti diversi che decidono le sorti degli artisti e fanno nascere nuove idee e soprattutto nuove coppie. Tra queste, spicca chiaramente quella che sta per formare Rocco Hunt, grazie all’intuizione di Francesco Facchinetti.

Tormentone estivo 2020, colpaccio di Rocco Hunt con Ana mena

Se Alessandra Amoroso torna in radio con i Boomdabash, Giusy Ferreri cambia partner e canta con Elettra Lamborghini (ritmo latino e testo importante), Elodie si affida al duo di producer Takagi e Ketra, mentre Fedez, come Shiva, va sul sicuro e ripesca un tormentone dance. Il marito di Chiara Ferragni ha cantato sulle note di Children del grande Robert Miles, Shiva, prima di Fedez, su quella di Blue degli Eiffel 65, voci appoggiate, ritmi già noti.

Il lavoro di Facchinetti dietro al tormentone estivo 202o di Rocco Hunt e Ana mena

Ma le due novità di quest’estate saranno le seguenti: Fred De Palma non farà coppia con Ana mena che è stata scelta dal manager Francesco Facchinetti per metterla in coppia, musicalmente parlando, con un altro suo talento: Rocco Hunt. Il pezzo A un passo dalla luna di prossima uscita si prepara a sbancare radio e classifiche. Un lavoro minuzioso, quello di Facchinetti che ha agito come un manager di calcio mercato e insieme con gli artisti e l’autrice Federica Abate si prepara a sbancare il mercato radiofonico di questa estate. Fred De Palma pare che abbia riparato con Anitta, star brasiliana, il singolo si intitolerebbe Paloma. La guerra a colpi di musica è appena iniziata.