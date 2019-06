«Gay Pride = Mafia del Pd». I volantini di Forza Nuova contro l’evento di sabato a Torino

Sabato 15 giugno, dopo l’evento di Roma (e in molte altre città del mondo), è in programma il Torino Pride, la manifestazione organizzata dalle comunità in difesa dei diritti LGBT+. Un evento che si ripete ogni anno, portando tra le vie sotto la Mole i colori arcobaleno di chi chiede maggiori tutele e riconoscimenti per le coppie gay e non solo. Il movimento di ultradestra Forza Nuova, da sempre contraria a riconoscere l’uguaglianza tra omosessualità ed eterosessualità, è contrario a questa manifestazione e lo ha fatto sapere affiggendo diversi volantini sulle bacheche dei circoli del Partito Democratico del capoluogo piemontese.

«Odi l’Italia e vuoi vedere il suo popolo morire definitivamente? Partecipa al Torino Pride 2019. Gay Pride = mafia del Pd», si legge nei volantini diffusi nella giornata di ieri da Forza Nuova (con tanto di firma) tra i vari circoli del Partito Democratico sotto la Mole: dalla zona Crocetta fino a Mirafiori, per arrivare anche a Borgo San Paolo. Questa la denuncia della vice-capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Chiara Foglietta.

Il Volantino di Forza Nuova contro il Torino Pride

Il comunicato di Forza Nuova contro il Torino Pride prosegue con l’insulto libero contro tutto e tutti coloro i quali sostengono non solo questa manifestazione, ma anche la necessità di un allargamento nella forbice dei diritti per gli appartenenti alla comunità LGBT+. «Collettivi studenteschi, partiti politici, sigle sindacali tutti uniti – si legge nel comunicato del movimento di ultradestra – a sostegno di una buffonata che offende l’intera città e la dignità umana. Siete succubi di logiche mondialiste malate che abbattono i diritti sociali del popolo, barattandoli per qualche capriccio che chiamate ‘diritti civili’».

Il sarcasmo sugli sponsor

Tra le società che hanno deciso di sponsorizzare il Torino Pride c’è anche un’impresa di onoranze funebri. Tutto ciò viene usato da Forza Nuova per fare della macabra ironia che ha il sapore della minaccia: «Il vostro destino è segnato. Almeno lo sponsor ve lo siete scelto bene». Sarcasmo che fa ridere solamente loro e lo 0,15% di elettori che li hanno votati alle ultime elezioni europee.

