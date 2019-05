Un giovane di 17 anni ha preso in ostaggio alcune persone all’interno di un bar tabacchi di Blagnac, nei pressi di Tolosa, nel sud della Francia. Secondo le prime indiscrezioni provenienti dalla Francia, nelle mani del sequestratore ci sarebbero cinque clienti, tutte donne, trattenute all’interno dietro la minaccia di armi. Almeno una di loro, sarebbe stata stati liberati. Ancora incerti i motivi del gesto, anche se l’uomo si è presentato alle forze dell’ordine intervenute sul posto dicendo di essere il braccio amato dei gilet gialli. Dopo oltre tre ore, il 17enne ha liberato le donne in ostaggio.

Il giovane diciassettenne – il cui nome, secondo il giornale francese La Depeche, si chiama Yanis – ed era presente negli archivi della polizia perché fermato, a metà dicembre, durante una manifestazione dei gilet gialli a Tolosa. «Sono il braccio armato dei gilet gialli di Tolosa», ha detto al negoziatore dei reparti speciali, stando alle tv francesi presenti sul posto. Secondo una delle emittenti, LCI, il giovane avrebbe dichiarato di far parte della «milizia dei gilet gialli».

Tolosa, un 17enne sequestra quattro donne – Gli aggiornamenti

21.08: Tutti gli ostaggi del bar di Blagnac, vicino a Tolosa, sono stati liberati. Lo ha reso noto la tv BFM citando fonti sul posto. Una delle quattro donne ostaggio era stata liberata un’ora fa, le altre tre sono state fatte uscire da Yanis, 17 anni, il sequestratore, pochi minuti fa.

20.45: Il giovane diciassettenne – che si chiama Yanis, secondo il sito del giornale La Depeche – era presente negli archivi della polizia perché fermato, a metà dicembre, durante una manifestazione dei gilet gialli a Tolosa.

19.38: Ha 17 anni il presunto sequestratore di Blagnac, vicino Tolosa, e tutte le persone tenute in ostaggio nel bar-tabaccheria sono donne. Lo ha fatto sapere una fonte vicina alle indagini, precisando che le sequestrate sono la proprietaria del negozio e delle dipendenti. La fonte ha anche aggiunto che l’uomo ha «sparato per due volte in aria, dall’inizio della presa degli ostaggi».

19.25: Uno dei clienti del Bar-Tabac oggetto della presa d’ostaggi a Blagnac, nel sud della Francia, é stato rilasciato dal sequestratore. Citato dal sito internet ActuToulouse, l’uomo ha confermato che quattro persone sono ancora all’interno dell’esercizio commerciale. «L’uomo – racconta – è entrato con un casco in testa, ma il volto non era coperto. Aveva anche una telecamera di tipo GoPro. Ci ha detto che era per il nostro bene».

19.20: Il giovane sequestratore che ha preso in ostaggio almeno 4 persone in un bar tabacchi a Blagnac, vicino Tolosa, si è presentato come «il braccio armato dei gilet gialli», il movimento di protesta che da mesi incendia la Francia. Lo riferisce l’emittente Lci.

19.15: Il Ministro degli Interni francese Christophe Castaner è giunto nella località di Blagnac, nei pressi di Tolosa, dove questo pomeriggio un uomo armato ha preso in ostaggio quattro persone all’interno di un bar. L’uomo – il cui movente non è ancora chiaro – indosserebbe un casco e una telecamera GoPro, e dopo aver sparato per due volte contro gli agenti perché si ritirassero oltre il perimetro di sicurezza stabilito attorno al bar, avrebbe chiesto di parlare con un negoziatore

18.11: L’uomo trincerato in un bar di Blagnac, vicino a Tolosa, con alcuni ostaggi, avrebbe aperto il fuoco contro la polizia che circonda la zona. Lo riferiscono testimoni sul posto. Secondo fonti degli inquirenti si tratterebbe di un tentativo di rapina.

17.56: Le prime ulteriori informazioni sul sequestro riducono a quattro gli ostaggi nel bar tabacchi di Blagnac. Le clienti dell’attività commerciali nelle mani del sequestratore sarebbero tutte donne.

17.25: Presa d’ostaggi in corso in un tabaccaio di Blagnac, nei pressi di Tolosa, nel sud della Francia. Secondo l’emittente France 3, cinque clienti sarebbero trattenuti all’interno da un uomo armato. Le unita’ di elite della polizia francese sono giunte sul posto.