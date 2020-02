Il premier giapponese chiede il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020

Il Coronavirus colpisce anche lo sport. In Italia, nel prossimo fine settimana, il campionato di calcio di Serie A vedrà partite a porte chiuse nelle Regioni focolaio – stesso discorso anche per la Serie B e per le serie inferiori che hanno già previsto il rinvio di numerosi incontri -, mentre altri sport hanno deciso di interrompere le loro attività in attesa di direttive più chiare. E a fare i conti con l’emergenza sarà anche la massima competizione sportiva: le Olimpiadi. Per la prima volta, infatti, il premier giapponese Shinzo Abe ha chiesto un rinvio di Tokyo 2020.

LEGGI ANCHE> Il GP di Formula 1 in Cina verso la cancellazione per il rischio Covid-19

L’evento olimpico, per il momento, è previsto dal 24 luglio all’11 agosto nella capitale giapponese. L’emergenza Coronavirus, però, ha portato il governo nipponico a inviare una richiesta – per il momento non ufficiale, ma informale – chiedendo il rinvio della manifestazione sportiva per eccellenza. L’idea, per il momento, è quella di post-datare le Olimpiadi di circa due settimane, spostando l’intero calendario degli eventi delle varie discipline totalmente al mese di agosto.

Tokyo 2020, le Olimpiadi sono a rischio

La richiesta è stata inoltrata a tutte le associazioni sportive nipponiche impegnate nei preparativi dei Giochi di Tokyo 2020. Mancano, infatti, 150 giorni all’accensione della fiamma olimpica e Shinzo Abe, finito nel mirino delle polemiche per la gestione dei casi di Coronavirus a bordo della nave da crociera giapponese Diamond Princess, sta provando ad agire – questa volta – in anticipo.

L’ipotesi cancellazione

Nei giorni scorsi, il presidente del Coni Giovanni Malagò si era detto fiducioso sul via alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma il vicepresidente del Cio ha parlato di un improbabile rinvio dell’evento. Qualora sorgessero problemi, i Giochi non sarebbero rimandati, ma definitivamente. Si passerebbe direttamente a quelle di Parigi nel 2024.

(foto di copertina: da profilo Twitter Tokyo2020)