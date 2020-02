Tiziano Ferro è il vero grande super ospite di Sanremo 2020, dato che per cinque serate lo vedremo tra i protagonisti. Arriva subito dopo le nuove proposte ed incanta il pubblico cantando “Nel Blu dipinto di Blu”, meglio conosciuta come Volare di Domenico Modugno. Una canzone che è stata eletta la più amata nel mondo da una delle voci italiane contemporanee più belle. Tiziano Ferro sorride tutto il tempo, invita il pubblico a cantare e il pubblico è con lui sintomo di un legame speciale col cantautore di Latina. Non li avevamo ancora visti i telefonini accesi in galleria durante la kermesse.

“Che regalone che mi hai fatto Ama”, dice rivolto al direttore artistico. La serata però non è finita, dato che Tiziano Ferro torna e incanta letteralmente con “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini.

Telefonini nella sala accesi in un momento di commozione collettiva. Tiziano Ferro è il primo uomo ad interpretare la canzone di Mia Martini e prima sorride gioioso, poi però scoppia a piangere perché come svelerà in seguito: “Ho sognato l’altra sera Mimì che mi dava in prestito la sua canzone, mi sono buttato e ci ho messo tutto”. Amadeus sottolinea come Tiziano canti con il cuore ed è per questo che il pubblico lo ama incondizionatamente.

Tanta roba cantare Modugno e Mia Martini per Tiziano Ferro, che poi torna sul finale per cantare la sua “Accetto Miracoli”. Dopo la canzone abbraccio con Rula Jebreal che si dice onorata di conoscerlo e lui sorride felice come un bambino. Domani probabilmente un altro piccolo sogno si realizzerà con il duetto con Massimo Ranieri.

