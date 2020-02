Tiziano Ferro canterà Modugno e Mia Martini nella prima serata di Sanremo 2020

Tiziano Ferro è pronto al suo debutto come cantante ufficiale di Sanremo 2020, dato che Amadeus ha pensato a lui non solo come ospite per una singola serata ma in tutte e cinque. Durante la conferenza stampa della mattina il vice direttore di Rai 1 Claudio Fasulo ha annunciato i brani che Tiziano Ferro canterà sul palco del teatro Ariston: il primo sarà “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, poi “Almeno tu nell’universo” dell’immenso Mia Martini e poi la sua “Accetto Miracoli”.

“Nel blu dipinto di blu” famosa nel mondo come “Volare” di Domenico Modugno è un brano scritto dallo stesso artista insieme a Franco Migliacci nel 1958. Partecipò al Festival di Sanremo dello stesso anno e vinse diventando di lì a poco la canzone italiana più famosa nel mondo. La canzone è già tornata all’Ariston nel 2006 cantata in duetto da Eros Ramazzotti e Laura Pausini, quindi quello di Tiziano Ferro oltre ad essere un omaggio sarà anche una sfida con se stesso cimentandosi in un brano che ha visto anche nel tempo reinterpretazioni di artisti come Paul McCartney.

Curiosamente invece “Almeno tu nell’universo” verrà cantata per il secondo anno di fila, dato che lo scorso anno fu Serena Rossi ad eseguirla nell’ambito della promozione del biopic “Io sono mia” da lei interpretato. La canzone era stata portata al Festival del 1989 da Mia Martini, che venne incoronata dalla critica con quello che oggi è il premio che porta il suo nome. Clamorosamente nella classifica finale arrivò nona, anche se oggi è una delle canzoni italiane più famose nel mondo.

Ricordiamo che sul palco dell’Ariston in passato il cantautore di Latina ha anche reinterpretato “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco facendo commuovere l’Italia intera. Stasera la prima di cinque serate ricchissime per Tiziano Ferro, che probabilmente è l’ospite più atteso di Sanremo 2020.

(Credits immagine di copertina: Facebook Tiziano Ferro)