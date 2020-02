Tiziano Ferro e Fiorello: scoppia la pace | Foto

Tiziano Ferro e Fiorello sono stati al centro delle polemiche negli ultimi giorni dopo che il cantautore di Latina aveva lanciato l’hashtag #Fiorellostattezitto, con Amadeus che aveva bollato la battuta come infelice. Oggi la tensione era alle stelle dopo che lo showman aveva dichiarato da Selvaggia Lucarelli che con le sue azioni il cantante gli aveva riversato contro l’odio del web.

La pace tra Tiziano Ferro e Fiorello

Era molta l’attesa per la diretta di questa sera per scoprire come sarebbe andata avanti la questione, magari con una resa dei conti sul palco. Intanto ci hanno già pensato l’autore di Sere Nere e lo stesso Fiorello ad abbracciarsi sancendo l’amore ritrovato. A testimoniarlo una foto pubblicata dallo stesso cantante di Latina sul suo profilo Instagram. Ci sarà una riappacificazione anche durante la quarta serata del Festival di Sanremo?