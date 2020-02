Fiorello svela a Selvaggia Lucarelli: «Tiziano Ferro mi ha scatenato l’odio contro»

Tiziano Ferro ‘colpevole’ di aver lanciato l’hashtag #FiorelloStatteZitto, infastidito per il fatto di essere relegato sempre a ora tarda. Il conduttore che si sarebbe profondamente risentito per quanto accaduto, minacciando persino di abbandonare il Festival di Sanremo a metà dell’opera. Nella giornata di venerdì sono arrivati ulteriori dettagli della situazione, grazie a un colloquio di Fiorello con la giornalista – recentemente passata a TPI – Selvaggia Lucarelli. Il conduttore ha affermato che questo comportamento di Tiziano Ferro può essere considerato incitamento all’odio nei confronti dei suoi followers.

Fiorello-Tiziano Ferro, lo scontro spiegato a Selvaggia Lucarelli

«Tiziano Ferro un po’ di tempo fa ha detto in tv che le parole hanno un peso (a Che tempo che fa, a novembre), ed è vero – ha detto Fiorello a TPI -. Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag #fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e sai cosa scateni, come se poi fosse colpa mia se ci sono 50.000 ospiti e si fa tardi la sera. Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze? C’è un vigile che si è suicidato in questi giorni per gli attacchi sul web».

Selvaggia Lucarelli gli ha chiesto se le responsabilità non dovessero essere considerate individuali, proprie delle persone che hanno risposto con odio a una battuta del cantante. A queste parole, Fiorello ha ribattuto che l’odio è partito proprio dal lancio dell’hashtag. Perché il cantante avrebbe dovuto immaginare le conseguenze di quanto accaduto. Il conduttore ha contattato Selvaggia Lucarelli che, nelle sue pagelle, aveva definito Fiorello ‘permaloso’: «Forse è sbagliato chiamare i giornalisti, io non la volevo questa polemica, non mi interessa, ma non posso passare per permaloso per questo, è una cosa troppo seria».

Polemiche in vista, dunque, che caratterizzeranno i prossimi due giorni sul palco dell’Ariston.