Il leghista Tiramani fa il saluto romano alla telecamera mentre parla Fratoianni

Nel suo passato anche la condanna in Appello per il caso Rimborsopoli

Verranno a giustificarlo dicendo che si è trattato di un gesto giocoso e scherzoso per rendere meno noiosa la situazione, ma Paolo Tiramani non è nuovo a ‘simpatici’ siparietti che vanno ben oltre la gaffe e l’ironia. Dopo il foto-montaggio sessista nel corso delle ultime amministrative a Vercelli contro la sindaca uscente Maura Forte, ecco che il deputato della Lega ha pensato di fare una mossa divertente facendo (per ben due volte) un saluto romano davanti alla telecamera.

Il tutto è stato ripreso dall’obiettivo dell’Agenzia Dire che stava, in quel frangente, intervistando Nicola Fratoianni sulla questione del crocifisso in classe. Sullo sfondo, dopo qualche secondo dall’inizio del video (che potete trovare in forma integrale sul sito dell’agenzia Dire) ecco comparire Paolo Tiramani. Prima batte le mani sul tavolo che ha di fronte e poi, con fare guascone e sguardo ammiccante, decide di offrire alla telecamera un saluto romano.

Il leghista Tiramani e il doppio saluto romano

Non una sola volta, ma due. Tanto per ribadire che non si sia trattato di un gesto casuale, ma ragionato per fare ironia senza alcun motivo. Il tutto, tra l’altro, in un Aula istituzionale come quella all’interno di Montecitorio. Un gesto immortalato dalla telecamera e fatto davanti all’obiettivo, come si può vedere dallo sguardo di Tiramani che fissa direttamente il cronista dell’Agenzia Dire.

La condanna per la Rimborsopoli Piemontese

Paolo Tiramani, oltre a essere un deputato leghista, è anche sindaco di Borgosesia (in provincia di Vercelli). Il suo nome è finito tra le pagine della cronaca non solo per l’episodio del post sessista su Facebook contro Maura Forte, ma anche per esser stato condannato a 18 mesi (in Appello) nell’indagine sulla Rimborsopoli in Piemonte. Una vicenda che, evidentemente, non gli ha tolto il sorriso. O, almeno, non ha cancellato il suo ghigno con cui oggi ha deciso di offrire due saluti romani alla telecamera.

(foto di copertina: da Agenzia Dire)