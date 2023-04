C’è anche Tinder Vault, l’upgrade esclusivo a 500 dollari al mese

Non solo Raya e app di nicchia simili, anche Tinder vuole aprirsi al concetto di club esclusivo in cui far entrare solo utenti disposti a pagare determinate cifre

Esistono persone disposte a pagare cifre anche importanti per avere la possibilità di accedere a un insieme di utenti – potenziali contatti non necessariamente ed esclusivamente in ambito romantico – e questo lo ha capito anche Tinder. Proprio per incrociare le necessità di questi utenti ricchi (o comunque disposti a pagare determinate cifre per un loro interesse) anche una delle app di dating più famose al mondo sta lavorando a un upgrade che prevede il pagamento di un costoso abbonamento mensile per avere una serie di privilegi e per acquisire uno status: non solo Raya, che sta facendo parlare tanto di sé dopo le dichiarazioni di Simone Biles in merito, ma anche Tinder Vault.

Ha senso creare un’app di dating che costa così tanto?

Attualmente si tratta di un upgrade in fase di sperimentazione. Come ha riferito Mark Van Ryswyk (Chief Product Officer di Tinder) parlando con Fast Company all’inizio di aprile, l’abbonamento mensile avrebbe un costo molto alto: 500 dollari al mese. Chi sarebbe disposto a pagare per quella cifra? Gli utenti più ricchi.

Van Ryswk ha riferito che l’idea è venuta a Match Group – la società che detiene Tinder e tutta un’altra serie di app di dating online – dopo aver acquistato The League. Si tratta di un’app che, nel 2015, aveva sfidato Tinder promettendo solo appuntamenti di élite e che può arrivare a costare fino a mille dollari a settimana.

Questo vuol dire, come constatato dal Chied Product Officer, che ci sono persone disposte a pagare anche una cifra simile per entrare in contatto ed eventualmente incontrare persone di un certo tipo. Considerato questo, cinquecento dollari al mese devono essere parsi alla società un prezzo adeguato per una platea di persone ancora più ampia di quelle disposte a pagarne fino a mille a settimana.

Come funzionerebbe Tinder Vault?

Cosa sappiamo, finora, di Tinder Vault? Oltre al costo del servizio, è emerso che pagando quella cifra ogni utente acquisterebbe uno status speciale da privilegiato. Cosa significa? Priorità nel feed rispetto ad altri utenti più l’accesso a un servizio esclusivo di consulenza che sarebbe attivo h24, sette giorni su sette. Si verrebbe quindi a creare una sorta di club di utenti Vault su Tinder che sarebbero i più attivi e i più influenti.

Un piano ancora non ben definito per una funzione che non è detto sia rese disponibile a breve, considerate le ultime notizie, ma che punta a intercettare le necessità di persone disposte a pagare cifre molto alte per avere accesso a club esclusivi online creati sulla base di determinati criteri.