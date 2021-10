L’inventore del “www” ha una startup per ripulire Internet (e cerca investitori)

Dopo averlo creato, ora Tim Berners-Lee vuole ricostruirlo. Il World Wide Web potrebbe cambiare. Non tanto nelle sue caratteristiche, ma in alcuni dettagli che hanno reso la fruizione e il traffico di dati online molto differente rispetto alle prerogative iniziali. E proprio l’uomo che ha creato gli standard del “www” ha dato il via libera a una nuova startup dal nome iconico: Inrupt. E per portare avanti questo nuovo progetto si stanno cercando nuovi fondi e investitori di rilievo, anche tra l’élite che si occupano di infrastrutture tecnologiche ed evoluzione digitale.

«Stiamo creando una nuova piattaforma e infrastruttura che dia alla popolazione globale il controllo sui propri dati, ai governi la possibilità di mettere in atto programmi di dati per archiviare in modo sicuro quei dati e alle imprese la facilità d’uso per accedere a tali dati senza timore di insicurezza o abusi», si legge nella “mission” pubblicata sul sito ufficiale di “Solid“, uno dei prodotti inserito nel portfolio della startup. L’obiettivo, secondo queste aspettative, è dunque quello di correggere i problemi dell’ecosistema internet. Insomma, una sorta di remissione dei peccati originali (sottovalutati all’inizio ed evidenti, sempre di più, al giorno d’oggi).

Inrupt, la startup creata dall’inventore del www

Un Internet cambiato nel corso degli anni. In meglio, ma anche in peggio. La nuova missione di Tim Berners-Lee, dunque, è quella di smussare gli angoli dei difetti di quel che è diventato il World Wide Web. Per farlo, essendo una startup, è alla ricerca di fondi e finanziamento. Come riporta TechCrunch, l’azienda non ha ancora commentato questa notizia, ma l’attenzione dei grandi gruppi che si occupano di tecnologia è tangibile. Tra gli investitori, infatti, troviamo Akamai Technologies e Glasswing Ventures. Insomma, il top della gamma per cambiare, rinnovare e pulire quel www che ha fatto la storia. Ma ha anche prodotto alcune storture.