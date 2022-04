Ieri vi abbiamo raccontato dell’introduzione, da parte di TikTok, di aggiornamenti e nuove disposizioni sull’applicazione delle linee guida per implementare sicurezza e gentilezza sulla piattaforma. Perché? Perché dal «Rapporto sull’Applicazione delle Linee Guida della Community» è emerso che, nei primi quattro mesi del 2021, la piattaforma è stata costretta a rimuovere sempre più contenuti inosservanti delle sue Linee Guida per molestie e bullismo, comportamenti d’odio, estremismo violento e suicidio, autolesionismo e azioni pericolose. Ora, TikTok sta testando un pulsante non mi piace nei commenti della piattaforma per aiutare le persone a sentirsi più sicure su ciò che stanno vedendo.

Leggi anche > Ora su TikTok in Russia i contenuti pro-guerra superano di dieci volte quelli contro

TikTok sta testando un pulsante non mi piace nei commenti della piattaforma

TikTok lancia, ancora una volta, la novità: la piattaforma starebbe testando un modo in cui gli iscritti alla stessa possono esprimere apprezzamenti negativi sui commenti con l’intento di far sentire gli utenti «più in controllo» su ciò che stanno vedendo. Lo fa saper Cormac Keenan, Head of Trust & Safety di TikTok, che annuncia come la piattaforma abbia iniziato a testare un modo per «consentire alle persone di identificare i commenti che ritengono irrilevanti o inappropriati. Questo feedback della community si aggiungerà alla gamma di fattori che già utilizziamo per aiutare a mantenere la sezione dei commenti costantemente pertinente e un luogo per un coinvolgimento genuino. Per evitare di creare malumori tra i membri della comunità o demoralizzare i creatori, solo la persona che ha registrato un non mi piace su un commento potrà vedere di averlo fatto». La società ha rivelato questo test nella giornata di ieri, in un post sul blog a proposito del più recente Rapporto sull’applicazione delle «Linee Guida» della community TikTok, volto a verificare come la piattaforma stia applicando le sue policy di sicurezza.

Non sappiamo ancora come funzionerà o come apparirà il nuovo pulsante perché la società non ha ancora fornito alcun dettaglio in merito. Alcuni utenti, però, sembrano aver visto la nuova funzionalità – probabilmente perché fanno parte del test – e hanno condiviso screenshot su Twitter che raffigurano un pulsante con il pollice in giù visualizzato accanto al cuore nelle sezioni dei commenti dei video. Ma la novità non pare gradita: «il pulsante di commento di Tiktok non mi piace lo fa sembrare disordinato, penso».

Tiktok dislike comment button just make it looks messy I think pic.twitter.com/bBNEk6QsXY — yazz🌵 (@iniyaspip) March 14, 2022



La società ha sottolineato che i singoli utenti non potranno sapere se il loro commento non è stato apprezzato. Dunque, pare che il numero dei «non mi piace» non sarà visibile allo stesso modo dei «mi piace», e questo si evince anche dagli screenshot postati da alcuni utenti che non mostrano alcun numero accanto al pollice in giù. Il tema «non mi piace» sui social media è, da tempo, un argomento controverso. La piattaforma YouTube, che per anni ha avuto non mi piace pubblici, di recente – come vi abbiamo raccontato – ha dichiarato che avrebbe nascosto i conteggi dei non mi piace per tutti i video per ridurre le molestie e gli attacchi mirati sulla piattaforma e per «creare un ambiente inclusivo e rispettoso. Sebbene alcuni creators abbiano accolto con favore la decisione della piattaforma, per molti la mossa non si è rivelata vincente: anche il co-fondatore di YouTube Jawed Karim ha dichiarato di prevedere un «declino» della stessa a seguito alla rimozione dei non mi piace, affermando: è un «cambiamento universalmente non gradito».