TikTok ha rimosso sempre più video inosservanti delle sue Linee Guida (molti per molestie, bullismo e odio)

Nuove linee guida TikTok: la piattaforma oggi annuncia la nuova edizione del «Rapporto sull’Applicazione delle Linee Guida della Community» per il quarto trimestre del 2021 e introduce «nuovi aggiornamenti», che rappresentano una parte dell’impegno della piattaforma per rafforzare la sicurezza degli utenti iscritti al social network e promuovere la gentilezza sullo stesso.

Linee guida TikTok: le novità della piattaforma per aumentare sicurezza e gentilezza dei suoi utenti

Cormac Keenan, Head of Trust and Safety TikTok, comunica sul sito internet della piattaforma i nuovi modi per promuovere sicurezza e gentilezza su TikTok: «in TikTok, crediamo che la nostra community debba essere fondata su rispetto, gentilezza e comprensione. Per aiutare le persone a mantenere relazioni digitali positive in linea con le nostre regole per un comportamento appropriato sulla piattaforma, ci impegniamo a mettere a disposizione della nostra community gli strumenti per mantenere il controllo delle interazioni con altri utenti. Ecco perché oggi annunciamo nuovi aggiornamenti mirati a sostenere la sicurezza della nostra community e promuovere la gentilezza su TikTok, oltre a condividere una nuova edizione del nostro Rapporto sull’Applicazione delle Linee Guida della Community». L’annuncio è disponibile nella newsroom di TikTok.

Dal «Rapporto sull’Applicazione delle Linee Guida della Community (quarto trimestre 2021)» emergono i numerosi sforzi della piattaforma nel rimuovere le violazioni dei suoi utenti, piattaforma che dall’inizio del 2021 ha integrato dati dettagliati sulla quantità di contenuti censurati prima che possano raggiungere anche una sola view. Nei primi quattro mesi del 2021, per esempio, TikTok ha rimosso sempre più contenuti inosservanti delle sue Linee Guida. Le rimozioni di contenuti con zero visualizzazioni sono, infatti, aumentate del 14,7% per molestie e bullismo, del 109% per i comportamenti d’odio, del 16,2% per l’estremismo violento e del 7,7% per il suicidio, l’autolesionismo e le azioni pericolose. Gli investimenti della piattaforma hanno permesso con più rapidità di individuare e rimuovere le violazioni, in particolare di quelle alle policy sulle molestie, il bullismo e i comportamenti d’odio. Il Rapporto è a disposizione degli utenti. La piattaforma ha, dunque, sviluppato delle Linee guida della Community TikTok per «promuovere un’esperienza incentrata su sicurezza, inclusione e autenticità. Le nostre policy si applicano a chiunque e a qualunque contenuto e ci adoperiamo al fine di essere coerenti ed equi nella loro applicazione».

Per quanto concerne i nuovi aggiornamenti, che hanno lo stesso scopo delle linee guida, si segnala che TikTok ha iniziato a testare una modalità che consente agli utenti di selezionare i commenti che ritengono irrilevanti o inappropriati: «il riscontro della community su questo strumento si aggiungerà così ai già numerosi elementi che utilizziamo per aiutare a mantenere la sezione dei commenti sempre pertinente e caratterizzata da un coinvolgimento autentico. Per non stimolare sentimenti negativi tra le persone all’interno della community o demoralizzare i creator, solo la persona che ha cliccato per indicare Non Mi Piace a un commento sarà in grado di vederlo». Non solo, perché TikTok ha anche introdotto dei nuovi promemoria di sicurezza per i creator, che renderanno più semplici la ricerca e l’utilizzo degli strumenti di sicurezza offerti dalla piattaforma. Infatti, quest’ultima sta sperimentando dei promemoria che indirizzeranno gli influencer verso le opzioni di filtro, blocco multiplo e cancellazione dei commenti. I promemoria verranno visualizzati dai creator i cui video ricevono un’alta attenzione negativa.