This Morning e le critiche per aver messo il pagamento delle bollette nel montepremi

Il programma televisivo britannico This Morning offre di pagare le bollette dell’energia per quattro mesi come premio ai telespettatori che partecipano al gioco della ruota della fortuna. Il fatto che tra i premi ci sia proprio il pagamento delle bollette dell’energia è alquanto in linea con i tempi, dal momento che i prezzi dell’energia stanno aumentando in tutta Europa. Alcuni utenti dei social hanno commentato la scelta del programma This Morning dicendo che si tratta di uno specchio della società abbastanza triste e lo dimostra il fatto che a partecipare al gioco siano perlopiù famiglie estremamente preoccupate per l’aumento dei prezzi dell’energia.

In una clip dello show pubblicata su Twitter dal critico televisivo Scott Bryan, un telespettatore che ha partecipato al gioco ha affermato di essere molto preoccupato a causa dell’ammontare delle sue bollette. Quando ha vinto proprio il pagamento delle bollette per quattro mesi ha detto di essere molto sollevato.

#ThisMorning has turned completely dystopian and Black Mirror by offering to pay energy bills as a competition prize. pic.twitter.com/hs1DD6NXbo — Scott Bryan (@scottygb) September 5, 2022

Le critiche a This Morning e al gioco in cui si vince il pagamento delle bollette

Questo gioco ha suscitato le critiche di molti telespettatori e anche degli utenti dei social, dal momento che le clip del programma sono state pubblicate e commentate sui social. Lo stesso Scott Bryan ha scritto nel suo tweet che lo show è diventato completamente distopico e lo ha paragonato alla serie TV Black Mirror. Alcuni hanno commentato dicendo che se il pagamento delle bollette può diventare un premio che si vince girando la ruota della fortuna, allora la situazione del Paese è davvero preoccupante.

Altri utenti, ancora più duri, hanno scritto che è vergognoso che un premio simile venga offerto a persone preoccupate per la propria situazione economica da un programma condotto da «due milionari», riferendosi ai presentatori del programma. Alle preoccupazioni avanzate dal telespettatore di cui si può ascoltare la voce nella clip pubblicata da Scott Bryan, la presentatrice del programma risponde: «In ogni caso vincerai dei soldi, quindi non preoccuparti». Oltre al pagamento delle bollette per 4 mesi si possono vincere anche 1000 o 3000 sterline.