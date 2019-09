I social sulla scissione dei Thegiornalisti: «Ora Paradiso farà il Thefreelance?»

La notizia della scissione, con rancore, dei Thegiornalisti non poteva che provocare le reazioni della rete. Sui social, in particolare su Twitter, moltissimi utenti hanno deciso di commentare – con toni ovviamente ironici, come richiama il caso – la decisione di Tommaso Paradiso annunciata attraverso le sue Instagram Stories. Il tutto condito dalla polemica a distanza con il chitarrista della band, Marco ‘Rissa’ Musella che ha risposto per le rime al frontman della band nata nell’Indie e travolta da un’ondata pop. Una soap opera in salsa social che ha scatenato la fantasia di molte persone.

LEGGI ANCHE > Tommaso Paradiso ha lasciato i TheGiornalisti

Tantissimi hanno, ovviamente, ironizzato sul nome della band che ha aiutato nel facile sarcasmo enfatizzato, ancor di più, da quanto scritto su Instagram prima da Tommaso Paradiso e poi da Marco Musella. La genesi del nome del gruppo (ormai ex gruppo) era legata proprio al mestiere del cronista e alle pagine della stampa. E quindi il resto è venuto quasi da sé.

Tommaso Paradiso, dai Thegiornalisti al Thefreelance

Un rimando al mondo dell’informazione, con una chicca sulla politica nostrana, lo offre anche Selvaggia Lucarelli, autrice di due Tweet ironici che possono sintetizzare le questioni italiane di questi giorni, con un occhio a un vecchio protagonista del giornalismo che ora fa il politico, al netto di annunci e ripensamenti.

Il tema politico, e le susseguenti similitudini, vengono utilizzate sarcasticamente anche da altre persone. In particolare il profilo Twitter ‘Dio’ che rassicura gli italiani, spiegando come la situazione potesse andare molto peggio e oltre la singola scissione dei Thegiornalisti.

La scissione e le canzoni di ‘successo’

In tanti, invece, hanno voluto sottolineare come la paternità rivendicata da Tommaso Paradiso sulla scrittura di alcuni brani di successo dei Thegiornalisti sia un po’ esagerata e al di fuori delle logiche dell’ampio romanzo del cantautorato italiano.

Poi un’altra lunga serie di commenti sferzanti e divertenti che hanno accompagnato, con una sana ironia la notizia che imperversa sui social dalla tarda serata di ieri, quando Tommaso Paradiso ha deciso di render pubblica la sua decisione.

In questo caso, i social hanno regalato pagine inenarrabili di ironia su una telenovela che interessa molti, ma che deve necessariamente essere affrontata con sarcasmo.

(foto di copertina: Bruno Brizzi/Pacific Press via ZUMA Wire)