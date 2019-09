Thegiornalisti, il chitarrista contro Paradiso: «Va a fare più soldi da solo e ci hanno tolto le password di Instagram»

Zero stare sereno. Ed è subito ‘Rissa’ tra i Thegiornalisti. Nella serata di ieri, con un colpo a sorpresa (ma neanche tanto viste le anticipazioni fatte da Chi), una delle band italiane rivelazione degli ultimi anni ha annunciato il suo scioglimento. O, meglio, lo ha fatto il frontman Tommaso Paradiso. Ma le parole, via Instagram Stories, del cantante non sono piaciute agli altri due componenti della band. In modo particolare, la risposta è stata affidata al profilo personale di Marco Antonio ‘Rissa’ Musella che, per tenere fede al proprio nomignolo, ha fatto volare gli stracci.

Thegiornalisti sciolti, Marco Rissa attacca Tommaso Paradiso

«La decisione di un componente – scrive – non può vincolare gli altri due. I Thegiornalisti continueranno. Chi decide autonomamente di andare via può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo. Poi, se ognuno può scrivere quello che vuole sui social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones».

Insomma, da queste parole si capisce ampiamente che quanto accaduto è avvenuto per una decisione autonoma di Tommaso Paradiso che già nell’ultimo periodo si era comportato un po’ da separato in casa, allontanandosi dal resto del trio. L’accusa di voler fare più soldi da solo e la frecciatina su chi e come abbia composto davvero le canzioni dei Thegiornalisti non è l’unica della serata.

Thegiornalisti sciolti, il blocco dei commenti su Instagram

Marco Antonio ‘Rissa’ Musella ha annunciato che il progetto della band andrà avanti, tuttavia si vede impossibilitato ad accedere ai canali social del gruppo (con tutto ciò che ne consegue in fatto di marketing e di immagine): «In molti mi segnalate che non riuscite a commentare sulla pagina Instagram dei Thegiornalisti. Non è nostra intenzione togliervi il diritto di parola e di opinione. Purtroppo, come nella story precedente, sono costretto a scrivere dal mio profilo privato perché ci hanno tolto le password e né io né Marco possiamo entrare a sbloccare i commenti. Ci dispiace, ragazzi».

La scelta di bloccare la pagina Instagram ai commenti, quindi, sarebbe stata presa da chi – vicino alla band – sembra essere schierato con Tommaso Paradiso. Una fine ingloriosa di un gruppo un po’ musica e un po’ influencer. Che arriva lì dove tutto è iniziato. Tra i social e il Circo Massimo.

In un altro passaggio sul Messaggero, sempre Marco Antonio ‘Rissa’ Musella ha affermato che la rottura è arrivata inattesa. Anche perché il gruppo aveva pianificato il futuro, con la possibilità di iniziare un tour negli stadi nel 2021. «È una decisione che ha preso solamente lui per questioni economiche – ha detto il chitarrista-bassista -. Da quando nel gruppo sono cominciati a girare un po’ di soldi lo abbiamo visto cambiato, più legato al denaro». Le sue parole, insomma, andrebbero a confermare ulteriormente l’impressione che questo scioglimento sia stato a senso unico. «Dopo il Circo Massimo e dopo Verona eravamo sereni – ha detto Rissa -, siamo anche andati a cena insieme. Forse, Tommaso ha finto. Oppure ha deciso tutto questo dopo».

FOTO: ANSA/ ELISABETTA BARACCHI