È forse uno dei film più cult e geniale di sempre: ha plasmato teorie sul futuro, concezioni filosofiche, film di fantascienza, film sulla realtà virtuale, senza dimenticare le influenze sulle pettinature e l’abbigliamento dei primi anni 2000. Non esiste nessuno che, nemmeno una volta, non abbia fatto una battuta legata alla trilogia di “The Matrix“. Sono passati giusto 20 anni da quello che si credeva essere il capitolo conclusivo, almeno fino ad oggi: Neo e Trinity torneranno.

The Matrix torna: al lavoro il quarto capitolo della saga con Keanu Reeves

La notizia è ormai ufficiale: Lana Wachowski riporterà sul grande schermo Neo e Trinity, interpretati da Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. L’annuncio di “The Matrix 4” è stato dato da Toby Emmerich di Warner Bros, che distribuirà la pellicola in tutto il mondo. «Non potremmo essere più felici di rientrare in Matrix con Lana – ha dichiarato entusiasta Emmerich – Lana è una visionaria, un’autrice originale e creativa, e non siamo eccitati che scriva, diriga e produca questo nuovo capitolo dell’universo di The Matrix». Confermati i due interpreti principali, ancora non si sa molto sul cast, se rivedremo gli stessi volti della prima trilogia o meno.

Fu proprio Lana Wachowski, a creare la trilogia originale insieme alla sorella Lilly – che però aveva dichiarato in precedenza che non vi avrebbe più lavorato – dando vita a una delle storie di fantascienza più affascinanti di sempre. E i fan infatti non vedono l’ora di poter riprendere lì dove erano stati lasciati venti anni, ma l’attesa potrebbe essere meno lunga del previsto: l’inizio della produzione infatti è previsto per il 2020.

