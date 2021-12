Un vecchio adagio – che si insegnava nelle scuole di giornalismo – diceva che la notizia non va mai a dormire. Per tutti, forse, ma non per le redazioni regionali della Rai. Con il voto in consiglio di amministrazione di ieri, infatti, il cda ha deciso definitivamente di eliminare dai palinsesti l’ultima edizione (la quarta della giornata, se si comprende anche il format di approfondimento Buongiorno Regione) che coinvolge le redazioni regionali della Rai, vero e proprio raccordo tra il servizio pubblico e il territorio. Il TGR Notte chiude: è stata una decisione – a conti fatti – di destra, soprattutto se si va a esaminare l’esito del voto in consiglio d’amministrazione: su sette consiglieri, la decisione è passata con 4 voti a favore.

TgR Notte, il cda della Rai lo cancella definitivamente

Innanzitutto, è stato decisivo il peso di presidente e amministratore delegato: la scelta di tagliare l’edizione notturna del tg regionale è stata dettata in particolar modo dalla logica del risparmio e della spending review che l’ad Fuertes e la presidente Soldi hanno baciato sin dal primo momento del loro ingresso a viale Mazzini. Il primo input per il taglio del tg della notte è arrivato da loro, così come i primi due voti. Il roster della maggioranza è stato completato da due consiglieri in quota centrodestra: Igor De Biasio e Simona Agnes. Il primo è il consigliere d’amministrazione in quota Lega, la seconda in quota Forza Italia.

Con la chiusura del TgR Notte – come abbiamo già detto in passato – si va in controtendenza rispetto ad alcuni investimenti che la Rai aveva fatto nell’ultimo periodo per le edizioni regionali dei propri servizi di informazione, come – ad esempio – il concorso dell’ottobre 2020, con le relative assunzioni. L’Usigrai, sul piede di guerra per la decisione, ha osservato come la spaccatura in seno al consiglio d’amministrazione sia evidente (la maggioranza con cui è passata la chiusura è decisamente risicata) e ha invitato presidente e amministratore delegato a un confronto per tornare sui propri passi. Le edizioni del TgR Notte, stando così le cose, verranno cancellate a partire dal mese di gennaio 2022.