Terremoto in Friuli, scossa di magnituto 4.2 tra Italia e Slovenia

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 4.50 del 17 luglio in Slovenia vicino al confine con il Friuli Venezia Giulia. La scossa è stata avvertita chiramente dalla popolazione anche in Veneto, ma non sono ancora chiari i danni a cose o persone.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’epicentro si trova a 17 km dai comuni di Taipana e Pulfero in provincia di Udine.

Ecco le prime informazioni sulla scossa registrata pochi minuti fa.

Chi di voi ha sentito la scossa ? Scopri cosa fare in caso di terremoto su https://t.co/JDdCUOTrFd#SocialMediaCommunityFVG pic.twitter.com/eHzDyfhaBB — Protezione Civile Moimacco (@PCMoimacco) July 17, 2020

Cosa sappiamo del terremoto in Friuli

Non non ci sono ancora dettagli specifici sulla scossa che ha colpito la regione nelle ore notturne. Diversi utenti però, hanno raccontato su twitter le loro esperienze poco dopo il sisma. Alcuni l’hanno definito come “una bomba”, altri hanno espresso la loro paura per scosse future in una zona altamente sismica.