Un’ impresa inutile ma estremamente divertente: trasformare il pianeta Terra in un enorme sandwich. Un ragazzo in Nuova Zelanda è riuscito ad accordarsi con un altro in Spagna per realizzare l’ambizioso progetto. I due si sono organizzati, ovviamente, su Reddit.

Due ragazzi hanno trasformato la Terra nel panino più grande di sempre

LEGGI ANCHE> La proposta di matrimonio ‘da favola’ | VIDEO

A far partire il treath su reddit è stato Etienne Naude, uno studente dell’universita di Auckland, Nuova Zelanda, con un sogno: realizzare un enorme panino con un ripieno molto particolare. Tra le fette di pane infatti ci sono i 12,724km. Per trovare una persona all’altro capo del panino, si è rivolto a Reddit. In molti si sono candidati, e molti calcoli sono stati fatti per trovare due location che fossero perfettamente allineate. La scelta alla fine è caduta sulla Spagna, dove un altro giovane ha posizionato la fetta corrispondente a circa 88,51 km da Malaga, perfettamente in linea con la fetta posizionata da Etienne Naude a Bucklands Beach. Uno scatto, l’indicazione delle coordinate et voilà: ecco il panino-Terra. Il giovane ha raccontato che per riuscire in questa originale avventura c’è voluto molto tempo, precisione e attenzione. Ma i calcoli erano stati facilitati da FreeMapTools che permette di individuare le posizioni perfettamente corrispondenti agli antipodi del Pianeta. Con un po’ di sforzo per coordinarsi nonostante i diversi fusi orari, la missione è stata portata a compimento.

(Credits immagine di copertina: Etinaude Reddit)