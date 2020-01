La proposta di matrimonio ‘da favola’ | VIDEO

Inguaribili romantici, preparatevi a commuovervi o a invidiare quell’uomo che ha avuto un’idea geniale per fare la propria proposta matrimonio alla sua fidanzata. La location scelta è una sala cinematografica e, fino a qui, nulla di nuovo. Ma il contorno e lo sfondo creato su misura dall’innamorato non ha precedenti. Sfruttando l’assist del cartoon Disney ‘La bella addormentata nel bosco’, la sua richiesta della mano si è trasformata in uno spettacolo nello spettacolo.

LEGGI ANCHE > Disneyland, come in una favola: due fidanzati si fanno la proposta di matrimonio contemporaneamente

Durante la trasmissione nella sala cinematografica, la scena principe della ‘Bella addormentata’ inizia ad assumere una scenografia ben diversa. I due personaggi principali, infatti, assumo le sembianze di due persone sedute in prima fila. La somiglianza inizia a esser sempre più palese e quando la ragazza inizia a capire cosa sta per accadere, non sta più nella pelle.

La proposta matrimonio diventata virale

Nel video condiviso dalla pagina Facebook di Reddit, si mostrano quelle emozioni incontrollabili per quella strana, originale e azzeccatissima proposta matrimonio che non ha avuto eguali nella storia. Il colpo di scena lascia senza fiato la fortunata fidanzata che, nel giro di una manciata di secondi, riceve anche il suo anello di fidanzamento ufficiale. E questo non basta. L’uomo, sfruttando il buio della sala, era riuscito a non mostrare alla donna l’identità degli altri spettatori: erano tutti i loro parenti e amici.

E se fosse andata male?

A una proposta di matrimonio così è quasi impossibile dire no. Ma l’uomo aveva preparato anche un doppio finale: uno dolce e l’altro amaro. Se nel primo caso la scritta ‘The end’ viene sostituita da ‘the Beginning’, nel secondo compare uno dei sette nani di Biancaneve in lacrime. Per sua fortuna, però, il piano B è stato mostrato solo alla fine, per confermare la sua idea geniale.

(foto di copertina: da profilo Facebook Reddit)